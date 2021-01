Le Himalayan Queen Express relie les villes de Shimla et de Kalka, situées au nord de l’Inde. Un peu plus de cinq heures pour parcourir les 96 kilomètres reliant les deux villes, le train offre aux voyageurs des paysages spectaculaires de cette région de l’inde. C’est l’un des endroits les plus convoités par les photographes. Agrémenté de 103 tunnels et 969 ponts, l’itinéraire est l’un des plus spectaculaires dans le monde.

Partager : Twitter

Facebook