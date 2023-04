Kafteji tunisien

C’est le plat tunisien par excellence, il représente bien notre pays, c’est à dire la harissa, les malla, le poivron, l’œuf. Ce sont autant d’ingrédients très utilisés dans notre cuisine tunisienne. Petits et grands, quand on était petit, on adorait, parce que c’est l’occasion de manger des frites ou plutôt piquer les frites.

Préparation : 10 mn

Cuisson : 20 mn

Repos : 0 mn

Nombre de personne : 2

Ingrédients :

3 piments

2 tomates fraîches

2 pommes de terre

50 g potiron

150 g thon

sel, poivre

ail, oignon

persil

4 œufs

100 grammes d’olives

Préparation :

Épluchez les pommes de terre (et procédez comme pour faire des frites), épluchez le potiron et coupez-la en tranches, coupez les piments en petits morceaux. Réservez.

Coupez les tomates en 4 et mettez-y de l’ail haché à l’intérieur. Réservez.

Épluchez et coupez l’oignon en petits dés. Réservez.

Faites frire les légumes chacun à leur tour. Les égouttez au fur et à mesure. Salez les légumes.

Faites les œufs en omelettes et coupez-les en morceaux.

Mélangez les légumes frits, les œufs cuits. Goûtez et assaisonnez si besoin. Et ajoutez des épices (persil).

Mélangez délicatement.

Servez dans une jolie assiette puis décorez de thon et d’olives.

Bon appétit et savourez ce régal !!!