Choisir l’écran idéal pour jouer sur PC

Un bon set-up est important pour profiter d’une expérience optimale lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Un set-up gaming se compose de plusieurs éléments : tour, écran(s), clavier, souris, casque et autres accessoires.

Il est important de se pencher sur le choix de chaque élément pour dénicher ce qu’il se fait de mieux sur le marché. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur l’écran de PC. Quels sont les critères à privilégier pour choisir le meilleur écran ?

Bonne résolution

La résolution de l’écran est sans doute le premier critère à regarder. Il n’y a rien de pire que de jouer à un jeu que l’on adore sur un écran de mauvaise qualité.

La résolution est ce qui donne la qualité des graphismes qui s’affichent à l’écran. Plus la résolution est haute, mieux vous distinguerez les détails du jeu. Il est idéal de rechercher un écran avec une résolution HD, full HD, voire 4K, idéale pour les jeux vidéo.

Que vous jouiez à des jeux vidéo ou que vous regardiez du sport pendant que vous êtes sur betFIRST Sport, vous serez ravis de disposer d’une résolution maximale, car elle permet une immersion totale dans le jeu.

Taux de rafraîchissement

Second critère à vérifier dans les caractéristiques de l’écran : le taux de rafraîchissement, c’est-à-dire le nombre d’images qui s’affichent par seconde. On parle d’IPS en français ou de FPS (Frame per second) en anglais.

Cette caractéristique se quantifie en Hertz (HZ). Par exemple, un écran 144 Hz est un écran qui affichera 144 images à la seconde, maximum. Un grand nombre d’images par seconde donne une plus grande fluidité à ce qui apparaît à l’écran.

Cette fluidité est notamment importante pour les mouvements des personnages du jeu vidéo. Pour une bonne qualité d’image, nous vous conseillons de vous tourner vers des écrans qui affichent 120 Hz ou plus, tels que le moniteur Samsung G5 par exemple.

Taille de l’écran

La taille de l’écran est à choisir selon votre convenance et surtout selon la place que vous avez. En fonction de vos jeux vidéo préférés, vous privilégierez une taille plus ou moins importante même s’il est vrai qu’un grand écran favorise toujours l’immersion dans la partie.

Si vous disposez d’un bureau de taille standard, un écran 22 pouces (55 cm de diagonale environ) est idéal. Toutes les tailles sont disponibles sur les différents sites d’équipement gaming et ceux-ci vous donneront toutes les informations quant à la qualité de l’écran.

Petit bonus : il est possible de choisir un écran incurvé. Certains écrans sont dotés de la courbure optimale par rapport à l’œil humain pour une immersion totale dans le jeu. Nous conseillons surtout ce genre d’écrans aux amateurs de jeux de courses tels que Forza ou Need for speed.

L’écran fait le jeu

Changer de moniteur gaming pour passer à la gamme supérieure améliore vraiment la qualité de jeu. Pour obtenir la meilleure expérience, les trois critères que nous avons mentionnés sont les principales caractéristiques à cibler, mais ce ne sont pas les seules.

Vous pouvez également vous renseigner sur le temps de réaction de l’écran. Ce dernier s’exprime en millisecondes et détermine le temps que mettra l’écran pour répondre aux actions que vous effectuez avec le clavier ou la souris.

