Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique

« Nous avons l’intention de faire en sorte que le TAAT produise d’autres exemples de réussite, à mesure que nous lui donnons un rôle central dans la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence de 1,5 milliard de dollars de la Banque. Cette facilité est la réponse audacieuse de la Banque pour aider les nations africaines à produire davantage de denrées alimentaires afin d’atténuer les impacts de la guerre de la Russie en Ukraine sur les systèmes alimentaires mondiaux, la hausse des prix sur le continent et le changement climatique », a déclaré Martin Fregene, directeur de l’Agriculture et de l’Agro-industrie à la Banque africaine de développement. Récemment, la banque a approuvé un nouveau financement de 30 millions de dollars pour le programme TAAT, qui vise globalement à accroître de 100 millions de tonnes la production alimentaire de l’Afrique et à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté d’ici 2025.

L’initiative « Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine » de la Banque africaine de développement remporte le prix « Salute to Excellence » de la National Association of Black Journalists.

La National Association of Black Journalists a salué l’excellence de la Banque en matière de relations avec les médias et de marketing en ligne dans le cadre de cette initiative historique, également connue sous le nom de TAAT. La campagne de marketing en ligne a mis en évidence l’impact du programme TAAT, qui fournit des technologies agricoles respectueuses du climat à des millions d’exploitants agricoles africains, aidant ainsi les pays africains à produire davantage de denrées alimentaires. Les prix ont été annoncés samedi lors d’un gala organisé dans le cadre de la convention conjointe de la National Association of Black Journalists et de la National Association of Hispanic Journalists au Caesars Palace de Las Vegas, dans le Nevada.

La campagne numérique de la Banque présente quelques-uns des millions d’agriculteurs africains qui bénéficient des variétés de semences certifiées de blé, de maïs et d’autres variétés adaptées au changement climatique, des engrais et de l’appui technique, financés par le programme TAAT depuis son lancement en 2018.

Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique

Découvrez les opérations de TAAT au Soudan et en Éthiopie, où la collaboration menée par le gouvernement avec la Banque et ses partenaires a porté la production de blé à des niveaux records. En Éthiopie, TAAT a aidé les entreprises semencières à produire et à distribuer suffisamment de variétés de blé certifiées et résistantes à la chaleur et a aidé les exploitants agricoles à étendre la production à davantage de zones la saison dernière. Cela a permis à l’Éthiopie d’en cultiver suffisamment pour se passer des importations de blé, pour la première fois de son histoire moderne. Grâce à l’adoption du TAAT par le pays, l’Éthiopie devrait exporter du blé en 2023.

J’aime ça : J’aime chargement…