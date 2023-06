GitLab : quelles sont les avantages de cet outil DevOps ?

GitLab est une plateforme de gestion de référentiel Git basée sur le cloud. Projet open source écrit en Ruby et Go, GitLab vous permet de sauvegarder votre code dans des dépôts d’accès publics ou privés.

Qu’est-ce que GitLab ?

GitLab est un référentiel Git qui fournit des référentiels ouverts et privés gratuits, des fonctionnalités de suivi des problèmes et des wikis. Il s’agit d’une plateforme DevOps complète développée pour les professionnels afin que ces derniers puissent gérer les tâches d’un projet de A à Z, de la planification du projet et de la gestion du code source à la surveillance et à la sécurité. Cette conception permet également aux équipes de collaborer et de créer des logiciels performants.

Le grand atout de GitLab pour les équipes de développeurs est notamment la réduction des cycles de vie des produits et l’augmentation de la productivité. Finalement, cela accroît la confiance des clients. Il n’est pas requis que les autorisations pour chaque outil soient gérées par les utilisateurs. Dès lors qu’elles sont définies une fois, l’accès à chaque composant est accordé à tout le monde.

Pourquoi utiliser GitLab ?

Le principal avantage de l’utilisation de GitLab est que tous les membres de l’équipe collaborent à chaque étape d’un projet. Il permet de surveiller sa réalisation, de la planification à la construction, afin que les développeurs puissent automatiser l’ensemble du cycle de vie DevOps et produire les meilleurs résultats possibles. Aujourd’hui, le nombre de développeurs utilisant GitLab ne cesse de croître, car il offre un large assortiment de fonctionnalités et de blocs de code disponibles.

GitLab propose également d’autres avantages comme :

Un plan gratuit sans limitation même si la version Premium est bien plus complète

Une licence open source

Le choix entre un auto-hébergement ou un hébergement géré

Une excellente intégration à Git

En outre, comme les autres systèmes de contrôle de version (VCS), GitLab permet :

Les opérations pull : Les développeurs de DevOps peuvent télécharger le code sur le référentiel en local.

Les opérations push : Les développeurs peuvent transférer les codes modifiés en local vers le référentiel

Les opérations merge : Les développeurs ont la possibilité de fusionner les modifications proposées au code d’origine.

En résumé, GitLab facilite la collaboration avec d’autres programmeurs tout en travaillant de manière autonome, sans générer de conflits.

Qui utilise GitLab ?

GitHub est devenu une référence internationale grâce aux multiples projets qui y ont été menés par de nombreuses entreprises variées et de renommée mondiale. Par exemple, on peut citer les codes de la NASA sur le projet Apollo 11, destinés à l’ordinateur de guidage et qui ont permis d’envoyer des hommes sur la lune il y a de cela 50 ans. GitLab perpétue encore cette notoriété internationale et est utilisé par de nombreuses organisations, dont SpaceX, le CERN, Sony, la NASA, la plateforme e-commerce Alibaba et bien d’autres. D’ailleurs, GitLab est un outil incontournable pour la gestion de projets de Data Science.

GitLab vs GitHub

Dans le duel GitLab vs GitHub, il n’y a pas réellement de gagnant, car ces deux plateformes de gestion de référentiel Git offrent chacune leurs lots d’avantages et d’inconvénient. Le choix entre l’un ou l’autre dépend entièrement de ce qu’on recherche vraiment.

Malgré qu’ils aient des similitudes, leurs points de différence pourraient être des facteurs décisifs.

Niveaux d’authentification :

GitLab permet de définir et modifier les autorisations des différents contributeurs en fonction de leur rôle. GitHub offre le choix entre les développeurs qui ont accès au code en mode lecture ou en mode écriture.

Hébergement :

Tous deux permettent d’héberger le contenu des projets sur leurs propres plateformes. GitLab permet d’héberger ses propres dépôts, ce qui peut être un avantage dans certains cas. GitHub propose également cette fonctionnalité, mais seulement en payant un forfait.

Import et Export :

GitLab fournit des informations détaillées sur la manière d’importer des projets pour les transférer d’une plateforme à une autre (ex : vers GitHub ou Bitbucket). Pour exporter, GitLab est aussi très pratique. En ce qui concerne GitHub, aucune documentation détaillée n’est fournie. Pour l’importation, il y a l’outil GitHub Importer. Mais, pour l’exportation, il y a quelques restrictions.

Communauté :

Il existe une grande communauté, à la fois derrière GitLab, mais aussi GitHub. Toutefois, GitHub rassemble actuellement des millions de développeurs, ce qui est beaucoup plus pratique pour trouver de l’aide si nécessaire.

Versions professionnelles :

GitLab propose une offre payante « Premium » à 228 dollars par an, mais aussi une version Ultimate à 1188 dollars par an. GitHub propose de son côté des tarifs bien plus intéressants, mais accompagnés de moins de fonctionnalités, notamment une offre « Team » à 44 dollars par an et « Entreprise » à 231 dollars par an. Pour résumer, GitLab propose donc des fonctionnalités très intéressantes et il est assez populaire parmi les équipes de DevOps malgré ses offres professionnelles assez élevées.