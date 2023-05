Dennis Ritchie, inventeur du langage C

Dennis Ritchie, père du langage C et développeur clé du système d’exploitation UNIX, s’est éteint à l’âge de 70 ans, après une longue lutte contre la maladie.

Il n’était pas aussi connu que Steve Jobs et pourtant son influence sur le monde de l’informatique est énorme. Dennis Ritchie était l’un des pionniers de l’informatique moderne. En effet, c’est à lui que l’on doit le très célèbre langage C et le système d’exploitation UNIX, qui est à la base de beaucoup de systèmes actuels. On lui doit également le livre The C Programming langage (aussi connu sous le nom de « Kernighan and Ritchie » ou K&R), une référence incontournable pour tout programmeur C.