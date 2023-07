Avoir un VPN est presque devenu une religion. Mais en avons-nous réellement besoin ? Et si oui, quel VPN parvient à se démarquer d’un autre ? Retour sur une sélection des meilleurs VPN pour chaque besoin.

3. NordVPN, pour l’efficacité et la performance

Difficile de passer à côté de l’incroyable succès de NordVPN. Sur le papier, il faut également mettre en avant que NordVPN reste l’une des meilleures options dans le monde des VPN, notamment sur la performance. Ce dernier se veut également très efficace. Au total, l’on retrouve 2 500 serveurs dans 62 pays du globe, et c’est sans compter les plus de NordVPN. Comme le double VPN, l’IP dédiée et l’Onion over VPN. S’il convient de nordvpn.net/aff_c?offer_id=15&aff_id=73598&url_id=1172" 88756 rel="nofollow" target="_blank">choisir un VPN, il ne fait nul doute que NordVPN doit se retrouver dans le haut de la liste. Mais ce n’est pas le seul.

2. ExpressVPN pour la rapidité

Ici, il est clairement question du VPN le plus rapide du marché. Il est d’ailleurs l’un des seuls à permettre l’accès en Chine. Ce qui est un vrai exploit. Les filtres anti-VPN de Netflix sont également mis à mal par Express VPN. Ce qui est un autre excellent point. Seul son prix plus élevé que les autres peut rebuter les éventuels abonnés. Cependant, il ne faut pas s’y tromper, ExpressVPN s’impose facilement dans le choix pour nordvpn.net/aff_c?offer_id=15&aff_id=73598&url_id=1172" 88756 rel="nofollow" target="_blank">le meilleur VPN.

1. Cyberghost, le moins cher

Voilà certainement l’alternative parfaite aux VPN cités plus haut. Si les performances sont moindres, l’ergonomie est bien plus aboutie. Et la liste des serveurs est très bien indiquée, en fonction de ce que l’on recherche. Cela passe par le streaming, jusqu’au P2P par exemple. À souligner qu’un abonnement annuel ne coûte que 64 euros, ou 78 euros pour deux ans. Très loin, donc, des 100 dollars par an demandés par ExpressVPN. Mais s’il n’est question que de passer outre les blocages en fonction des pays, Cyberghost fait hautement l’affaire.

En vidéo, une sélection des meilleurs VPN pour chaque besoin :

J’aime ça : J’aime chargement…