PC Portable Dell Inspiron 15 3585 : Avantages, Prix et Avis Client

Affiché à moins de 600 € sur les différents sites marchands, le PC Portable Dell Inspiron 15 3585 possède bien des qualités. Il se veut d’ailleurs parfait pour une utilisation bureautique. Et jouit de son excellente réputation. Dell est, en effet, une valeur certaine. Le PC Portable Dell Inspiron 15 3585 est à découvrir sans plus attendre.

Les avantages du Dell Inspiron 15 3585

Clairement destiné à de la bureautique pure, le Dell Inspiron 15 3585 peut également être utilisé pour évoluer dans certains jeux. Mais attention, uniquement des jeux qui, sur le papier, ne sont pas trop gourmands en ressources. Sur le papier, le PC Portable de Dell est équipé d’un écran TN, de 15,6 pouces. Ce dernier possède une résolution Full HD. Soit 1 920 x 1 080p.

Son processeur est un AMD Ryzen 5. Ce dernier permet, sans difficulté, de faire tourner l’intégralité des outils dédiés à la bureautique. Il sera également possible de noter ses 8 Go de RAM, son AMD Vega 8 et son SSD. De 256 Go.

Moins de 600 euros

Nous le savons, il peut être parfois très compliqué d’acquérir un bon PC Portable à moins de 600 euros. Pourtant, ici, le PC Portable Dell Inspiron 15 3585 est un allié de luxe. Bien que sa sortie n’ait pas vraiment fait grand bruit.

Disponible depuis le mois de mars dernier, le Dell Inspiron 15 3585 rentre donc facilement dans la catégorie des bons PC Portable à moins de 600 euros. Acheter sur Internet ce nouveau PC Portable de Dell est également possible.

Un très bon PC Portable

Dell livre ici un très bon PC Portable, capable de tenir la distance en bureautique. Et même de se permettre quelques sorties dans le monde des jeux-vidéo peu gourmands.

Avec sa configuration, le Dell Inspiron 15 3585 vaut clairement le détour. Et les avis clients sont plutôt positifs envers cet ordinateur portable.

Si le besoin d’un ordinateur dédié à la bureautique est présent, nul doute que l’on peut craquer avec confiance sur ce produit.

Le Chromebook Asus, une excellente alternative

Il existe une grande diversité d’ordinateurs portables, mais certains d’entre eux offrent des possibilités particulières qui peuvent faciliter la vie de leurs utilisateurs, notamment en matière de stockage de données. C’est dans ce contexte que le Chromebook a fait son apparition.

Certains se poseront alors la question : « Quelle différence entre un Chromebook et un PC portable ? ». En fait, la différence principale tient avant d’abord au système d’exploitation des Chromebook. Ces derniers fonctionnent sur Chrome OS, alors que les ordinateurs portables fonctionnent sous Mac OS ou Microsoft Windows.

C’est pourquoi, le bureau d’un Chromebook Asus est réduit à sa plus simple expression. Ces PC ne sont pas équipés de lecteur CD ou DVD et leur incompatibilité avec Windows ou Mac OS ne vous permettra pas de télécharger de jeux vidéo.

Un Chromebook se présente donc comme l’ordinateur idéal pour tous ceux qui n’ont pas besoin d’enregistrer des fichiers volumineux dans leur portable. Ce système d’exploitation vous permet de travailler en ligne et vous incite à stocker vos données dans un cloud. Vous pourrez ainsi les récupérer où que vous soyez et pourrez également les transférer sur un disque dur externe.

Acheter un PC Asus Chromebook, c’est tout simplement une autre manière de travailler en gagnant en rapidité.

