Quels pays utilisent le plus les smartphones ?

Depuis l’essor du smartphone, il peut s’avérer compliqué de ne pas passer du temps sur ce dernier ; et certains pays affichent une date mensuelle incroyable.

Malgré ce qu’il est possible de penser, ce ne sont pas forcément les pays les plus avancés technologiquement qui voient leurs habitants passer le plus de temps sur leur mobile. Certains pays plus petits explosent même les données, notamment en comparaison à la France, et son 1,62 giga par mois.

Le Japon et les États-Unis par exemple, ne consomment « que » 2,12 gigas et 2,67 gigas respectivement. Pour les États-Unis, cela s’explique notamment par le fait que les forfaits et la 4G coûtent assez chers. Et sont souvent limités en data. Devant les États-Unis, c’est la Suisse qui se hisse à la sixième position des pays qui utilisent le plus les smartphones, avec 2,71 gigas, derrière la Pologne et ses 3,55 gigas. En quatrième place, la Corée du Sud et ses 3,83 gigas de data mensuels. Il aurait été étonnant de ne pas voir la Corée du Sud si bien placée, d’autant que la Corée du Sud est le pays de Samsung et de LG.

Les 3 pays utilisant le plus de data

En troisième place, c’est la Suède qui tire son épingle du jeu, avec 4,38 gigas. Premier pays à avoir proposé un smartphone compatible 4G ; en 2012, la Suède est également le pays qui possède le plus de smartphones par habitant. 1,5 smartphone par habitant. L’Autriche se hisse à la seconde place, avec 6,28 gigas mensuels. Enfin, c’est la Finlande qui explose les compteurs, en affichant, mensuellement, une data de 11 gigas. De quoi donner des ailes à Nokia.

J’aime ça : J’aime chargement…