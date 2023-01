Amazon Echo est un appareil connecté conçu pour obéir à la voix. Amazon l’a lancé en France et fait tout pour convaincre les consommateurs de son utilité. Mais à quoi sert l’Amazon Echo, vraiment ? Il est sensé être toujours prêt à vous répondre, en mode mains libres. Avec Amazon Echo il suffit de poser une question à Alexa pour obtenir une réponse.

Depuis son lancement en France, Amazon vante les mérites de son appareil connecté Echo, propulsé par Alexa. Voici les principales fonctionnalités d’Amazon Echo, telles que présentées par le géant du e-commerce :

Amazon Echo vous permet de passer des appels téléphoniques, programmer des alarmes et des minuteurs, poser des questions sur tout et rien (et la réponse vient du web), vérifier le temps qu’il va faire, prévoir les bouchons sur votre trajet pour aller au travail et obtenir les derniers résultats sportifs, gérer les listes de choses à faire et d’achats, écouter des livres audios Audible etc. Bref, tout ce qui se fait en ligne est possible par Amazon Echo.

La musique avec Amazon Echo, un gros plus incontournable

L’avantage qu’Amazon pousse, c’est l’écoute de musique en ligne via Amazon Echo :

Demandez un titre, un artiste ou un genre musical sur plusieurs services de streaming comme Amazon Music, Deezer, Spotify. Le multiroom vous offre la possibilité d’écouter vos playlists musicales sur vos appareils Echo dans différentes pièces.

Amazon Echo vous permet aussi d'écouter des stations de radio, musicales ou « talk » selon vos préférences.

, musicales ou « talk » selon vos préférences. Le son est propulsé par une enceinte de bon niveau. Elle est équipée du son Dolby qui remplira la pièce d’un son immersif et omnidirectionnel, avec des voix nettes, des basses profondes et des aigus clairs à volume élevé.

Enfin, Amazon Echo est aussi une sorte de télécommande vocale géante pour la domotique :

Via l’application Alexa, vous pouvez vous connecter à d’autres terminaux Echo dans d’autres pièces par simple commande vocale.

Echo dans d’autres pièces par simple commande vocale. Demandez à Alexa de contrôler vos lumières, interrupteurs et thermostats connectés, et bien plus encore, car vous pouvez gérer tous les types d’appareils connectés compatibles avec l’assistant vocal d’Amazon.

Et si vous avez peur qu’Amazon Echo ne vous entende pas bien… Grâce à 7 microphones, la réduction de bruit et des technologies de beamforming, Amazon Echo vous entend où que vous soyez dans la pièce, même lorsqu’il y a de la musique.

Amazon Echo mon avis après avoir testé l’appareil à la maison

L’Amazon Echo 4e génération est un produit incroyable de la part d’Amazon. Il a été conçu avec des matériaux de haute qualité. Il est très simple à prendre en main. Avec son hub connecté intégré et Alexa, vous pouvez contrôler facilement tous vos appareils connectés à la maison avec votre voix uniquement.

Un design moderne et bien pensé

Le design de l’Echo 4e génération est élégant et moderne, ce qui le rend parfait pour tout type de décoration d’intérieur. Le boîtier est disponible en anthracite et a un aspect premium, ce qui le rend très esthétique. L’appareil est également très compact, ce qui le rend facile à ranger.

Intégrer facilement tous les appareils connectés

L’intégration d’Alexa dans l’Echo 4e génération est ce qui en fait un produit si spécial. Vous pouvez demander à Alexa de faire une variété de choses, comme lire de la musique, contrôler les lumières de votre maison, commander des aliments en ligne, vous donner des informations sur le temps, et bien plus encore. Alexa est très intelligent et peut comprendre la plupart de vos demandes de manière très efficace.

Configurer Amazon Echo en quelques secondes

L’Echo 4e génération est également réellement facile à configurer. Il suffit de brancher l’appareil, de le connecter à votre réseau Wi-Fi. Vous téléchargez l’application Alexa. Et voilà. Vous pouvez ensuite utiliser l’application pour configurer vos appareils connectés et pour utiliser Alexa de manière encore plus efficace.

En conclusion, mon avis est une forte impression de l’Echo 4e génération d’Amazon. Il est facile à utiliser, rapide à configurer et très pratique pour les tâches du quotidien. A l’usage, Alexa est incroyablement agile. L’IA d’Amazon peut rendre votre vie beaucoup plus facile. Je recommande fortement ce produit à tous ceux qui cherchent à améliorer leur vie à la maison grâce à la technologie.

Le prix d’Amazon Echo est de 79 €. Il est régulièrement en promotion sur le site français amazon.fr.