L’histoire du blogging en Tunisie

Les tunisiens ont compris depuis quelques années que les skyblogs n’ont pas leur place sur la toile tunisienne et nous avons assisté à une émergence des blogs à caractère professionnel, des blogs qui traitent de sujets beaucoup plus importants que les anciens « tiens c’est moi et mes amis sur la photo… », des blogs qui sont devenus une source d’informations à ne pas négliger, même pour les journalistes classiques qui viennent désormais dénicher quelques scoops sur ces blogs web.

Qui sont ces jeunes blogueurs tunisiens passionnés par les médias-web, pourquoi les blogs ?

La plupart de ces jeunes appartiennent à une tranche d’âge de 20 à 35 ans, des étudiants, des jeunes diplômés, des jeunes cadres et chefs d’entreprises qui ont trouvé un moyen plus rapide, plus facile d’accès et moins coûteux pour toucher une population à l’affût des nouvelles sur Internet. Depuis quelques années, le nombre d’abonnés à l’ADSL en Tunisie s’est multiplié des dizaines de fois, de 16.500 en 2005 à plus de 400 000 en avril 2010 sur une population de presque 11 millions d’habitants, ce nombre est susceptible d’augmenter encore plus en 2011 avec l’arrivée de l’opérateur français Orange sur le sol tunisien en 2010 et la commercialisation des clés 3G et de nouveaux forfaits ADSL.

Une grande partie de ces jeunes blogueurs sont des étudiants passionnés par le web et les NTICs, des cadres d’entreprises, principalement des chargés de communication et marketing, on comprend très bien qu’un blog peut bien leur aider dans leur vie professionnelle. Autre point que nous trouvons intéressant, le web-blogging n’est plus réservés aux hommes, on trouve plusieurs blogueuses qui éditent des blogs très bien visités, avec de l’actualité à jour et une communauté autour de cet outil de communication.

Bref, les blogs en Tunisie sont devenus un atout pour les jeunes dirigeants et étudiants, pour les entreprises pour se rapprocher de leurs consommateurs, les demandeurs d’emploi qui utilisent désormais leurs blogs pour se démarquer et se faire embaucher, en attendant, un moyen pour générer quelques revenues pour arrondir ses fins de mois. Plusieurs objectifs, une multitude d’expériences et différents moyens utilisés pour lancer et gérer son blog, toutefois, nous remarquons que pour la plupart, la première raison de lancer son blog est sans doute la passion pour le web et la volonté de « créer« .

Les outils utilisés sont nombreux, certains ont préféré utiliser un service de blogging gratuit, tels que Blogger.com ou wordpress.com, d’autres ont préféré acheter leurs propres noms de domaine et utiliser un hébergement gratuit ou payant, une troisième tranche de personne ont commencé avec un service gratuit tel que wordpress.com pour s’orienter par la suite à l’hébergement de ce blog sur un hébergement mutualisé et se payer son propre nom de domaine pour être indépendant de ces plateformes.

Nous avons fait un Focus sur une jeune tunisienne, blogueuse depuis 2005 et qui fait partie de ces premiers tunisiens qui ont fait confiance au web. Elle s’appelle Yosra Ben Lassoued et elle nous raconte son expérience.

Q: Yosra, vous faites partie de ces blogueurs jeunes, qui marquent la blogosphère francophone et êtes une des figures de la blogosphère tunisienne, pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?

Yosra : Yosra ben lassoued, une grande passionnée du web et de la publicité , bloggeuse active depuis 2005(participation aux meet-up, participation à l’organisation des Tunisia Blog Awards pour 2 sessions).

Je suis aussi journaliste en freelance, j’adore écrire, couvrir des évents (communication, business, culture), faire des interviews et élargir mon carnet d’adresse par les professionnels qui bougent et qui veulent avancer !

Quant à mon métier, j’évolue au sein du département communication d’Orange Tunisie, où je m’occupe des projets webs.

Q: Depuis quand avez vous commencé à blogguer? Dans quel objectif et quelle était le déclic qui vous a fait lancer votre blog, j’imagine que meineconvictions.blogspot.com est votre premier blog?

Yosra : J’ai commencé à blogger depuis 2005, avec un blog hébergé sur over-blog . Depuis 2005, j’étais très active dans les forums, j’échangeais beaucoup avec les membres, en créant souvent des polémiques et des débats. Et puis un jour, un membre du forum a posté, le lien d’un blog tunisien, celui de Tarek Cheniti, et c’était la découverte !

j’ai parcouru son blog, puis celui de sa blogroll et je suis tombé sur des tunisiens avec qui j’aimerai avoir des échanges : des tunisiens d’un niveau certain niveau intellectuel, cultivé, qui ont l’esprit critique, qui sont curieux et surtout proposant des alternatives pour améliorer notre quotidien, notre société, notre mentalité. C’est là que j’ai décidé de créer mon blog pour devenir membre de cette communauté qu’est la blogosphère.

Q: Quelles sont les thématiques principales de votre blog ? Ce choix a-t-il été fait au hasard ou dans une perspective bien précise ?

Yosra : Les thématiques tournent autour de mes passions et surtout de ma vie professionnelle : le marketing, la communication, les médias, le web, à une certaine époque la politique internationale (à mes débuts de blogging)

Si on parle de mon dernier blog, qui est plus mature, les thématiques tournent autour de mon domaine professionnel : la publicité sur le web, marketing viral, les métiers de communication, les médias et dans un deuxième degré le monde de la culture.

La perspective c’est de mettre en avant mes compétences professionnelles, de valoriser mon profil de Digital Marketer, d’échanger avec les professionnels de la publicité sur notre cœur de métier : je suis une personne qui adore les échanges et les débats !

En plus, ce blog est un moyen pour élargir mon réseau relationnel avec des professionnels de la communication, des médias, et de la culture.

Q: Sur votre blog, il existe un bon nombre d’interviews, un certain nombre d’entre elles a été déniché au hasard à l’exemple de Karim Ferjani, média planner pour ceux qui le connaissent, que vous avez rencontré par hasard. Ces interviews prennent la forme de vCast, ce moyen de blogging est-il prometteur dans l’avenir pour les blogueurs en terme de génération de trafic et collaboration notamment avec les débats via les commentaires?

Yosra : Le vCast est meilleur en terme de visibilité et notoriété pour le bloggeur et son blog, le vCast a aussi un large pouvoir de diffusion par rapport à un article classique, certains lecteurs (la masse) ont plus envie de regarder une vidéo que lire un texte, et cela contribue à un pouvoir de diffusion plus large. Donc pour répondre à votre question, oui le vCast sert à générer plus de trafic sur le blog.

Pour l’autre moitié de votre question, les vCasts , c’est plus un moyen d’auto promotion pour le bloggeur/blog qu’un moyen de débat ou de polémique. Peut être les vCasts sous forme de mini émission avec plusieurs intervenants est plus dans cette logique d’interactivité et de débat.

Q: En moyenne, combien de temps par jour consacrez-vous à votre blog ?

Yosra : 3H par semaine en moyenne.

Q: Le support même du blog vous aide t-il dans votre métier ?

Yosra : Très, il me permet de faire la veille sur les nouvelles tendances du web et de la publicité et être au courant de toutes les nouveautés du secteur de la communication : car pour écrire, il faut faire un travail de recherche, suivi d’un travail de synthèse et de rédaction.

Q: Avec twitter, Facebook et les autres outils du web social & réseautage, le temps s’égrène rapidement, combien de temps par jour consacrez vous aux médias sociaux ?

Yosra : Beaucoup, c’est quotidien, disons entre 1h et 3h par jour pour les jours de la semaine, et entre 3 et 4h le weekend.

Q: Twitter est entrain d’exploser et beaucoup de blogueurs et autres acteurs du web s’y mettent de plus en plus. Les marques commencent aussi par s’y intéresser. Quelle utilisation selon vous les grandes marques pourraient faire de twitter en termes de marketing et/ou de CRM ?

Yosra : Twitter est utile pour faire de la veille (savoir ce qu’on dit sur la marque) et pour se rapprocher de la cible ( être réactif aux propositions, aux réclamation, instaurer un dialogue direct avec ses consommateurs et s’intéresser à leurs échanges , qui sont relatifs au secteur d’activité de la marque : par exemple si je suis une marque de crème fraîche , je vais interagir avec mes followers sur les astuces de cuisine et les gourmandises , indépendamment de mes produits, les échanges ne doivent pas tourner qu’autour de mes produits, ça doit être plus large,

Il y a aussi un volet de proximité (échange de vœux pour les fêtes, de faits marquant au niveau national…)

Q: Vous pensez que vous faites partie des BlogBuzz ?

Yosra : Le fait que les marques locales m’approchent souvent pour leurs promotions sur le web , et le fait que j’ai des échanges fréquents avec des journalistes, des étudiants ou des professionnels de la communication confirme qu’il y a des lecteurs qui s’intéressent à mon blog, et sont sensibles à mes articles, et cela me fait très plaisir.

Q: Vous faites quoi à part bloguer ?

Yosra : Je lis beaucoup les blogs d’autrui, surtout les internationaux (tournant autour du web, et des médias) et je m’intéresse beaucoup aux manifestations& événements de communication, et de la culture (musique, théâtre, cinéma), j’essaye d’assister aux maximums de ces événements pour leurs aspect communautaire, il y a énormément d’échanges dans ces manifestations, c’est une occasion pour élargir plus mon network et mon carnet d’adresse.

Q: Un souhait pour le reste de l’année 2010 ? Quels sont vos propres projets pour cette année (si ce n’est pas indiscret bien sûr) ?

Yosra : Mes projets j’en ai plusieurs, et j’aurais d’autres d’ici la fin de l’année, il faut que je fasse un ordre de priorité, c’est pour ça que je ne préfère pas me prononcer maintenant 🙂

Q: Merci pour cette interview, ça nous fait plaisir de voir des jeunes comme vous utiliser les NTICs pour des fins autres que le tchatche et le jeu, une utilisation plus intelligente qui reflète un état d’esprit que nous souhaitons voir chez plus de jeunes tunisiens. Bonne continuation!

Yosra : Merci pour l’intérêt pour mon blog et ma personne et bonne continuation pour votre portail !

