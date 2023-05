Le programme de Nintendo et Samsung totalement dépassé par l’iPhone d’Apple et par Oppo

Le programme de Nintendo pour l’E3 2017 et Samsung totalement dépassé par l’iPhone 7 d’Apple et par le Oppo R9s > Pour débuter cette semaine, retour sur le programme annoncé par Nintendo pour l’E3 2017, et sur le classement des ventes de smartphones au premier trimestre, un début d’année qui réserve bien des surprises, et un cauchemar pour Samsung.

Avant de revenir sur Apple, Samsung et Oppo ; fabricant Chinois, il est bon d’annoncer le programme de Nintendo à l’E3 2017, puisque ce dernier a été dévoilé par Nintendo.

Alors que l’E3 2017 approche désormais à très grands pas ; plus que quelques semaines à attendre, et Nintendo vient faire part de son programme pour l’occasion. Ainsi, et pour ne déroger à la règle établie depuis plusieurs années maintenant, Nintendo n’organisera pas de conférence directement sur scène, mais se contentera d’un Nintendo Spotlight : E3 2017 ; le 13 juin à 18 heures, heure Française.

Cet évènement ; qui se nomme également Nintendo Direct, proposera un tour d’horizon des jeux-vidéo prévus en 2017, à commencer par le très attendu Super Mario Odyssey. D’ailleurs, le titre sera jouable sur le stand de Nintendo, pour la première fois (et à côté d’autres titres sur Nintendo Switch).

Les journées suivantes ; qui proposeront toujours du direct sur le désormais traditionnel Treehouse Live, seront ponctuées par le tournoi Splatoon 2 et le tournoi ARMS.

Place, désormais, à un tout autre univers, puisque l’on va se tourner sur le monde des smartphones, qui permettra à Apple d’occuper les deux premières places du classement des meilleures ventes de smartphones lors du premier trimestre 2017.

Avec son iPhone 7 et son iPhone 7 Plus, Apple occupe plus de 11 % du marché des smartphones avec seulement deux terminaux. D’ailleurs, ces derniers se sont vendus à, respectivement, 21,5 millions et 17,4 millions d’unités.

Mais la plus surprenante surprise nous vient de la troisième place du podium, qui n’est pas occupée par Samsung, comme nous aurions pu le penser. En effet, Samsung n’est qu’à la modeste quatrième place, et voit le podium se compléter avec une marque peu connue, Oppo. Avec 8,9 millions de smartphones R9s vendus, Oppo réalise un excellent départ en ce début 2017, un fait d’autant plus remarquable qu’il n’est commercialisé que dans quelques pays, dont la Chine, son pays d’origine.

Sur le papier, Samsung occupe les 4es et 5es places, avec des smartphones d’entrée de gamme, que sont le Samsung Galaxy J3 et le Samsung Galaxy J5.