Samsung à nouveau leader des smartphones et annonce de la New 2DS XL pour Nintendo > Deux nouvelles annonces pour débuter la semaine, et deux annonces radicalement opposée lorsque l’on y regarde de plus près. En effet, si les smartphones sont à l’honneur après un retour fracassant de Samsung, Nintendo aura également surpris, en annonçant un nouveau modèle de sa Nintendo 2DS.

Alors que l’on sait que Samsung avait connu des passages plus compliqués à gérer ; inutile de revenir une nouvelle fois sur le fiasco qu’aura été le Galaxy Note 7, le duel est toujours très intéressant à suivre entre Samsung et Apple.

En effet, au fil des mois trimestres et des années, l’on retrouve surtout deux acteurs majeurs qui n’ont de cesse de se disputer la première place du marché des smartphones. Une fois Samsung, une fois Apple, rien ne semble, en tout cas, pouvoir freiner les résultats de ces deux compagnies.

Lors du dernier trimestre 2016, Samsung se retrouvait alors deuxième, juste derrière Apple, mais toujours bien loin devant le troisième qu’était et est toujours Huawei. Cette perte de laurier s’explique donc par l’échec du Galaxy Note 7, mais aussi par le succès incroyable qu’auront connus les iPhones 7 et iPhones 7 Plus.

Pour le premier trimestre 2017 en revanche, force est de constater que Samsung aura réussi à reprendre la tête, et de quelle manière ! Avec 26,1 % de parts de marché ; contre 16,9 % du côté d’Apple (29,3 % précédemment), Samsung aura effectué un retour fracassant pour retrouver sa place de leader incontesté dans le monde des smartphones. Désormais, l’on attend fermement le duel Samsung Galaxy S8 et S8+, et l’iPhone 8 d’Apple.

Autre annonce à retenir, celle de Nintendo et de sa New 2DS XL. Alors que l’on sait que les Nintendo 3DS / 2DS sont des consoles portables très appréciées, il était normal de voir Nintendo se lancer une nouvelle fois à l’aventure des optimisations, comme ce fût déjà le cas avec la 3DS.

Annoncée par surprise par Nintendo lors d’une présentation financière, cette New 2DS XL se rapproche de ce qu’aurait dû être la 3DS lors de sa sortie. Parmi les principales nouveautés, l’on pourra noter que cette New 2DS XL embarque désormais un écran plus grand et repliable ; bonne chose lorsque l’on compare celle-ci avec la Nintendo 2DS, tandis que la console embarque les principales fonctionnalités de la New 3DS, comme le stick droit, par exemple.

En revanche, l’on soulignera que Nintendo n’aura pas désiré intégrer la 3D sur ce nouveau modèle, ce qui n’est pas forcément un mauvais point. Ceux qui désirent la 3D peuvent alors se tourner vers la 3DS, tandis que ceux qui semblaient lésés avec la Nintendo 2DS pourront désormais posséder une console plus séduisante. Sans nul doute, une bonne pioche pour Nintendo, qui entend bien poursuivre sa conquête du monde des consoles portables, et ce, malgré le succès de la Nintendo Switch.