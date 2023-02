Fin du PlayStation Now sur PS3 et PS Vita, Xbox Scorpio et Apple

Fin du PlayStation Now sur PS3 et PS Vita, Présentation Xbox Scorpio, et Apple l’entreprise la plus admirée > Nouvelles grosses annonces pour ce début de semaine, et, si certaines peuvent faire plaisir, il en est une qui, en revanche, est plus difficile à supporter pour certains ; l’arrêt du PlayStation Now sur certains supports.

Alors qu’il est présent ; officiellement, depuis janvier 2015 aux États-Unis, en Europe depuis septembre 2016 en bêta fermée, le service PlayStation Now tire déjà sa révérence, tout du moins sur certaines plates-formes. En effet, Sony a annoncé que son service de location de jeux-vidéo ; permettant de jouer aux jeux PS4, PS Vita, etc, en version dématérialisée en contrepartie d’un abonnement, fermera ses portes assez rapidement sur PS3 et PS Vita.

D’autres supports sont également concernés, comme la PS TV, les Sony Bravia TV et autres modèles de TV Samsung, dès le 15 août prochain. La raison évoquée est simple, permettre de transférer les efforts et les ressources vers les PS4 et les PC, comme en témoignent les dires de Sony : « Après mûre réflexion; nous avons décidé de déplacer nos efforts et nos ressources vers la PS4 et les PC Windows afin de développer et d’améliorer l’expérience utilisateurs sur ces deux plateformes. Cette décision nous met dans les meilleures dispositions pour pousser le service encore plus loin. Si vous utilisiez l’un des appareils cité ci-dessus, nous voulons vous remercier chaleureusement pour votre support et nous espérons que vous continuerez à jouer avec nous. »

En attendant, cette décision pourrait améliorer le service, mais l’on peut comprendre que cela peut être assez énervant pour ceux qui n’ont pas franchi le pas afin d’acquérir une PS4.

Suite à cette triste nouvelle, l’on pourra noter quelque chose de plus joyeux, puisque Microsoft vient d’annoncer une date de conférence, en marge de l’E3. Pour le constructeur, l’on entend bien faire trembler le monde entier et la hâte de dévoiler les nombreuses surprises promises est telle, que la date de la conférence est avancée de quelques jours, par rapport aux anciennes éditions.

Alors qu’il ne fait nul doute que l’on retrouve des jeux en pagaille, il est un élément central, une annonce que l’on attend depuis bien longtemps maintenant, la présentation de la Xbox Scorpio ! En promettant d’être la console de jeux-vidéo la plus puissante jamais créée, la Xbox Scorpio pourrait bien mettre à terre la PS4 Pro en terme de puissance. Attention toutefois, puisque l’on a encore des doutes sur la résolution en 4K natif, Microsoft préférant que les développeurs se focalisent sur les détails graphiques plutôt que sur le nombre de pixels.

Cela étant, l’on attend toujours une démonstration de la Xbox Scorpio, un design définitif, une date de sortie, et, surtout, un prix. Peut-on envisager que Microsoft dévoilera tout ça le 11 juin prochain, 23 heures, heure Française ? Espérons-le !

Enfin, une petite parenthèse pour souligner la performance incroyable d’Apple, l’entreprise la plus admirée dans le monde, pour la dixième fois consécutive. En plus de cette performance, l’on pourra noter que son principal concurrent sur le plan technologique est classé sixième (Google). Microsoft et Facebook sont, quant à eux, neuvièmes ex æquo. La principale chute du classement nous vient tout droit de Samsung, puisque l’entreprise n’est même plus dans le Top 50, la faut, certainement, au fiasco incroyable du Galaxy Note 7.