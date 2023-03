Un procès perdu pour Oculus dans la réalité virtuelle et Titanic VR en développement > Cette fois-ci, c’est la réalité virtuelle qui est au centre de toutes les attentions, notamment après le procès perdu du côté d’Oculus ; la filiale de Facebook, condamné à verser pas moins de 500 millions de dollars, pour avoir volé les technologies de l’entreprise Zenimax.

Voici la grosse information de ces derniers jours, Oculus ; qu’il n’est plus besoin de présenter (notamment pour son casque de réalité virtuelle et filiale de Facebook), a été jugé coupable de vol de technologie et est condamnée à verser 500 millions de dollars ; soit environ 460 millions d’euros, à l’entreprise Zenimax.

Dans les faits, Oculus aurait utilisé des brevets, des codes informatiques et du savoir-faire technique sur la réalité virtuelle, alors en possession d’un ancien employé de Zenimax, qui avait rejoint Oculus pour poursuivre son travail sur la réalité virtuelle.

Comme l’aura souligné l’avocat de Zenimax ; améliorer une technologie n’en fait pas la vôtre ni votre possession, avant d’ajouter à la cour « Si vous volez mon vélo, que vous le repeignez et que vous rajoutez un klaxon, est-ce que ça en fait le vôtre ? »

Un procès perdu pour Oculus dans la réalité virtuelle et Titanic VR en développement

Triste sort donc pour Oculus, qui avait travaillé avec Zenimax en 2012, afin de créer une démonstration du jeu-vidéo Doom 3 pour l’Oculus Rift en réalité virtuelle ; cependant, cela peut rester une victoire pour Oculus, puisque, dans un premier temps, Zenimax avait réclamé pas moins de 3,7 milliards de dollars. Ce procès ne vient d’ailleurs pas refroidir les ambitions de Mark Zuckerberg ; ce dernier viendrait investir 2,77 milliards de dollars dans la réalité virtuelle, au cours de la prochaine décennie.

Autre info à retenir ; même si cette dernière touche plus le monde des jeux-vidéo, l’annonce du développement de Titanic VR, par l’équipe à l’origine de Apollo 11 VR Experience. C’est un nouveau défi ; très ambitieux que s’est alors lancé le studio de développement Irlandais, puisque ce dernier est désireux de nous permettre l’exploration de l’épave et des débris du Titanic, mais également de nous faire vivre les dernières heures de l’insubmersible paquebot, dans la peau d’un passager.

Titanic VR devrait se décomposer en deux parties distinctives ; la première vous mettra à bord d’un submersible à la recherche de débris aux alentours (vous aurez également la possibilité de visiter l’épave), tandis que la seconde se voudra bien plus immersive, vous mettant à bord du navire, dans les dernières heures précédant le naufrage.

Dès lors, l’expérience pourrait être très forte en sensations et le budget se veut à la hauteur du défi. Sachez que le projet est lancé sur la plate-forme Kickstarter et que la somme demandée est à 50 000 euros. Si les développeurs parviennent à atteindre 150 000 euros, ce sont les dernières 2h30 qui seront à vivre dans la peau d’un passager, minute après minute. Enfin, sachez que Titanic VR est prévu pour novembre 2017, sur Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR. Une version sans réalité virtuelle est aussi prévue, sur PS4 et PC.