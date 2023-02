Le Nokia N8 devient le Nokia P1, un smartphone haut de gamme et Nintendo officialise l’arrêt de production de Wii U > Pour la marque historique qu’est Nokia dans le monde de la téléphonie, jouer de son absence est un tort que l’on désire ardemment rectifier désormais.

Vous le savez, l’aventure de Nokia ces dernières années se sera simplement cantonné à un rachat par Microsoft, puis par une lente descente aux enfers. Avec un contrat désormais terminé, Nokia s’est relancé, en grande pompe, dans le milieu des smartphones et ne serait pas très loin de présenter le Nokia P1 ; que l’on connaissait alors comme le Nokia N8, d’ici quelques semaines.

Alors que le MWC (Mobile World Congress) est toujours d’actualité et se tiendra dès le 27 février prochain, Nokia pourrait profiter de l’évènement pour offrir les infos ; réelles, sur le Nokia P1, un smartphone jugé haut de gamme si l’on en croit les dernières rumeurs.

En effet, ces dernières font état d’un smartphone aux lignes racées, couplées à une puissance certaine. Esthétiquement, le Nokia P1 devrait posséder un écran de 5,3 pouces, protégé par un verre Corning Gorilla 5, et serait capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que son appareil photo atteindrait les 22,6 Mpx.

Sur le plan de la puissance, l’on retrouverait un Snapdragon 835 couplé à 6 Go de Ram, tandis que sa capacité serait de 126 Go pour le modèle de base, ou de 256 pour le très haut de gamme. Au niveau du prix ? Les rumeurs annoncent 800 $ pour le modèle de base et 950 $ pour le plus conséquent. Rajoutons à cela une certification IP55 ou 57 et un lecteur d’empreinte. Mais Nokia fait-il ici les bons choix ? L’on sait que la marque possédait d’excellents smartphones par le passé, mais elle doit, aujourd’hui, réussir à convaincre. L’on ne pourrait que saluer l’exploit si le succès venait à être au rendez-vous.

Autre info marquante et qui était très souvent au stade de la simple rumeur ; l’arrêt de production de Wii U, et, en conséquence, des jeux-vidéo Wii U. Dans une récente interview, Reggie Fils-Aime, le PDG de Nintendo of America, venait annoncer que Zelda Breath of the Wild serait le dernier jeu à être développé en interne sur la Nintendo Wii U.

S’il sortira donc en même temps que sa version Nintendo Switch, Zelda Breath of the Wild serait le dernier jeu estampillé Nintendo à s’offrir une sortie sur la Nintendo Wii U. Après cela, Nintendo ne se concentrera plus sur sa dernière console en date, mais laissera toutefois l’opportunité aux développeurs tiers d’alimenter le catalogue ; bien maigre, de la console, si le cœur leur en dit.

Une telle annonce ne fera que renforcer cet échec incroyable qu’était la Nintendo Wii U, et qui ne se sera vendue qu’à environ 13 millions d’exemplaires en l’espace de quatre années. Coup dur pour Nintendo qui chute après une Nintendo Wii qui fut un succès certain. Si les regards se tournent maintenant vers la Nintendo Switch, l’on pourra constater, qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, toutes les précommandes sont encore d’actualité et que rien ne laisserait présager d’une éventuelle rupture ; alors, bonne pioche de Nintendo qui vient livrer deux millions de consoles sur le plan mondial, ou simple désintéressement du public Français, jugeant la console peut-être trop chère ?