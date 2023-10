Les jeux-vidéo présents au lancement du PlayStation VR de Sony > Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce casque de réalité virtuelle de Sony sait faire parler de lui, mais sait aussi se faire attendre ; pour sa sortie, quelques jeux-vidéo sont à surveiller de très près.

Que l’on soit adepte des nouvelles technologies ou non, l’on ne peut nier le fait que jouer en réalité virtuelle apporte son lot de nouveautés et procure une satisfaction incroyable d’être au centre des attentions ; cependant, la qualité graphique d’un titre est alors essentielle, et c’est bien sur ce point-là que Sony peut s’attirer les foudres des joueurs, conscients que le casque offrirait une régression sur le plan des graphismes.

En dehors de cela, et quitte à voir une « grille » au milieu des yeux, l’on ne désire qu’une seule réelle chose, vivre une expérience immersive à souhait, tout en étant capable de nous faire sursauter dans les passages les plus horrifiques. Alors que l’on essayera de revenir sur quelques-uns des jeux bientôt disponibles et ceux à venir par la suite, profitons-en pour confirmer une liste ; non-exhaustive, de jeux-vidéo présents et à surveiller de près au lancement du PlayStation VR de Sony.

Ainsi, Driveclub VR est très attendu et sera bel et bien disponible lors du lancement du casque de réalité virtuelle de Sony sur la PS4. Dans Driveclub VR, vous incarnez un pilote de course ; logique, et l’immersion ne se fait pas attendre. Ce dernier, vendu aux alentours des 40 €, poursuit l’aventure lancée avec Driveclub, très apprécié sur PS4, mais dont les problèmes de lancement auront presque eu raison de lui ; dans tous les cas, Driveclub VR est certainement l’un des jeux-vidéo du lancement du PlayStation VR les plus à suivre pour vivre une belle immersion.

Les jeux-vidéo présents au lancement du PlayStation VR de Sony

Dans un autre style, Until Dawn Rush of Blood s’affranchit du scénario d’origine présent dans Until Dawn, mais parvient à proposer certains éléments identiques, dont le tueur. En laissant de côté l’aventure au profit d’un rail shooter mettant l’horreur au premier plan, l’on ne pourra qu’espérer, là encore, une immersion incroyable ; c’est avec certitude que l’on reviendra sur ce titre, quelques jours après sa sortie officielle.

Autre titre, mais cette fois-ci plus enfantin, Rollercoaster Dreams. Ici, charge à vous de mettre sur pied le parc d’attractions qui deviendra la référence dans le milieu. Si vous pouvez monter dans vos propres montagnes russes après les avoir créées, il faut avouer que les graphismes sont à la traîne et que le parc semble plutôt vide ; l’expérience pourrait néanmoins être incroyable, pour tout amateur de parc d’attractions.

Passé gold et donc confirmé pour une sortie lors du lancement du PlayStation VR de Sony, Batman Arkham VR met le joueur dans la peau du grand Batman. Sur le papier, Batman Arkham VR semblre très prometteur, d’autant qu’il est le dernier titre de Rocksteady ; le développeur historique s’envole vers d’autres horizons. Ultime épisode, l’on attend beaucoup de ce Batman Arkham VR, mais une durée de vie annoncée très faible ; environ 1 heure, couplée à une focalisation sur l’aspect détective du soft pourraient bien avoir raison de cet essai dantesque ; réponse très bientôt.

Bien d’autres titres seront disponibles lors du lancement du PlayStation VR de Sony, comme Battlezone, VR Worlds, RIGS, ou encore Robinson The Journey ; sans compter les titres moins mis en avant, mais dont le résultat se voudra surprenant. Le rendez-vous est pris.

