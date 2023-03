Nintendo lance Miitomo sa nouvelle application sociale pour smartphones > Depuis quelques temps déjà, Nintendo veut se diversifier et connaître autre chose que les jeux-vidéo ; avec un chiffre d’affaires en baisse, Nintendo se lance dans le free-to-play pour tenter de se refaire des couleurs.

Connu principalement pour ses jeux-vidéo Mario, Zelda ou encore Pokemon, Nintendo était, au départ, une société productrice de jeux de cartes. L’évolution pour la marque aura permis un envol certain et la notoriété de la marque n’est plus à faire.

Cependant, cela fait quelques années déjà que Nintendo ne parvient plus à surprendre les joueurs et le passage à la Wii U se sera finalement avéré être un échec cuisant pour la firme qui avait explosé les records de ventes avec sa novatrice Nintendo Wii. La surprise passée, Nintendo continua de surfer sur la vague en proposant une pâle copie de sa Wii, la Wii U, et dont le succès ne fut jamais au rendez-vous.

La lassitude des joueurs se faisait sentir et Nintendo commençait à voir les choses sérieusement, il fallait se diversifier, et ce, malgré des ventes toujours colossales pour les titres majeurs de l’entreprise.

Nintendo lance Miitomo sa nouvelle application sociale pour smartphones

Miitomo fait donc partit de ces projets curieux de prime abord de la part de Nintendo, mais dont les espoirs sont nombreux. Offrant de nombreuses récompenses pour les « joueurs » les plus assidus (comme des réductions allant jusqu’à 20 % sur certains jeux-vidéo de Nintendo), l’application Miitomo se veut être un jeu-vidéo Free-to-Play (gratuit), mais son aspect fait pourtant bien penser à un réseau social.

Dans les faits, Miitomo se rapproche plus d’un réseau social que d’un simple jeu-vidéo. Dans un premier temps, libre à vous de créer votre Mii ou de l’importer depuis votre Nintendo 3DS et de lui configurer sa voix, mais également son attitude et des réactions qui lui sont propre lors des interactions avec d’autres utilisateurs. En effet, dans Miitomo, votre avatar vit sa vie simplement et ceux qui connaissent Tomodachi Life ne seront aucunement perdus.

Suite à la création du Mii, ce dernier vous posera des questions ; parfois futiles, parfois personnelles, et il s’empressera de dévoiler toutes vos réponses à vos amis ; à condition, heureusement, d’autoriser le partage de contenu. Bien qu’après avoir clamé durant des années que Nintendo ne débarquerait jamais sur smartphones, voilà que l’entreprise revoit sa stratégie et se dote donc d’un jeu-vidéo à tendance réseau social sur smartphones.

Première application disponible sur cinq de prévues pour les smartphones, Miitomo se veut être un condensé d’un réseau social que l’on connaît, mais apportant une fraîcheur non-négligeable. Si l’application possède des achats intégrés, ces derniers ne sont aucunement nécessaires pour progresser, puisque les objets disponibles pour la pièce de l’avatar peuvent être obtenus assez facilement et que seuls les échanges avec vos amis s’intensifieront au fil du temps ; si Nintendo a réussi son pari de faire une entrée remarquée dans le monde des smartphones, seul le temps parviendra à nous dire si les joueurs de la marque ne se lasseront pas du concept.