La Keynote d’Apple de mars promet de belles surprises > C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la marque à la pomme croquée, la Keynote sait entretenir le suspense, et offrir de belles surprises.

Dans le monde de la technologie, une Keynote d’Apple serait au moins égale à une Coupe du Monde de football pour les plus fervents supporters. Comprenez par-là qu’une Keynote est un évènement très attendu, et qui, en plus, sait tenir ses secrets jusqu’à la dernière seconde.

En 2016, la règle ne fait pas exception et l’on constate un nouvel engouement certain pour la marque ; qui n’avait alors que posée la date du Keynote, le 21 mars 2016.

Avant cette date, les premières rumeurs allaient bon train ; comme à l’accoutumer, et, à l’image de chaque année, certaines des rumeurs se sont vite avérées réelles, prouvant toutefois qu’Apple parvenait à tenir son public en haleine.

Avant ce 21 mars 2016, de nombreuses rumeurs enflammaient la toile, avec, en tête des suffrages, la présentation d’un nouvel iPhone. L’iPhone 5SE est en fait ce que l’on retient le plus de ces nombreuses rumeurs, et reste comme celle revenant le plus souvent un peu partout.

Dans les faits, l’iPhone 5SE pourrait signifier Special Edition (Édition Spéciale) et pourrait s’avérer être un bon compromis entre le bas et le haut de gamme. Ce dernier n’étant pas aussi incroyable sur le plan technique, il pourrait embarquer un capteur photo 8 Mpx, un port jack, une puce NFC pour l’Apple Pay, mais également du support pour le Touch ID ; ce dernier pourrait également se décliner sous la couleur rose et être disponible à la vente dès le mois d’avril.

Lors de la Keynote, l’on devrait encore retrouver un iPad Pro et une véritable mise à jour des modèles déjà disponibles ; comme à son habitude, Apple devrait faire sensation en présentant un autre objet, un minie tablette destinée à un usage professionnel.

Enfin, cette Keynote du 21 mars 2016 marque l’anniversaire de l’annonce de l’Apple Watch. Toutefois, l’on ne devrait pas découvrir l’Apple Watch 2, mais l’on pourrait espérer une présentation de nouveaux bracelets.