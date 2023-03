L’arrêt des smartphones Microsoft Lumia pour une présentation future du Surface Phone > Le géant Américain livre des batailles acharnées sur de nombreux domaines, et il en est un où la firme peine à surpasser ses nombreux concurrents, la téléphonie.

Alors que nous avions déjà évoqué le rachat de Nokia par Microsoft et les modèles Lumia estampillés Microsoft ; ainsi qu’une mise en avant du modèle Microsoft Lumia 950 XL, voilà qu’une nouvelle mésaventure se présente à Microsoft, presque contraint d’abandonner la lutte pour un repli stratégique.

En effet, bien que les Windows Phones soient des modèles de smartphones convenables disposant d’une connectivité avec toute la gamme de Microsoft ; et l’on sait qu’elle est puissante puisque Windows est installé sur des milliards de machines, les smartphones Microsoft Lumia sont à la traîne face à la concurrence.

Difficile de se faire une place au soleil lorsque la majorité des smartphones tournent sous Android ou que beaucoup de personnes ne désirent que se procurer le dernier modèle de l’iPhone. Le constat se présentant en fin d’année 2015 était alors irrévocable et ne laissait plus Microsoft envisager sereinement l’avenir.

Qu’on se le dise, pour Microsoft, la présentation des modèles Microsoft Lumia 950 et Microsoft Lumia 950 XL devait sonner le glas de la révolte et permettre au constructeur de poursuivre son ascension vers les sommets (difficilement).

Malheureusement, rien ne se passa comme prévu et malgré un engouement certain de milliers de personnes, les derniers modèles haut de gamme de la marque ne parviendront plus à hausser une courbe en stagnation. Lors du dernier trimestre 2015, Microsoft avait écoulé 4,5 millions de smartphones de la gamme Lumia, contre plus de dix millions un an auparavant ; triste bilan.

Sur le plan mondial et depuis 2011, Microsoft aurait réussi à vendre 110 millions de smartphones, quand les smartphones iOS et Android s’écoulaient à plus de 4,5 milliards. Les ventes en Europe et aux États-Unis ne décollaient pas non plus, malgré les nombreuses nouveautés de la fin 2015 et l’arrivée de Windows 10.

Pour rebondir quelque peu, Microsoft a rendu ses applications disponibles sur les modèles concurrents afin de limiter les pertes, mais ne compte pas arrêter la téléphonie pour autant. Si l’arrêt des smartphones Microsoft Lumia semble désormais une évidence, Microsoft pourrait bientôt présenter son nouvel appareil, le Surface Phone. De la même façon qu’Apple, Microsoft possède plusieurs appareils se regroupant, comme les tablettes Surface et le Surface Book ; changer à nouveau le nom et proposer une nouvelle vision de l’utilisation de la gamme Surface suffira-t-il à renverser la vapeur ?