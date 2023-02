La percée de Google dans le high-tech > Si tout le monde connaît Google pour le moteur de recherche qu’il est devenu aujourd’hui, encore trop peu de personnes font confiance à ce géant concernant les nombreux objets high-tech qu’il a lancé sur le marché ces dernières années.

Google est parvenu, en quelques années seulement, à s’implanter dans le monde entier comme le moteur de recherche par excellence sur Internet, tout en renouvelant les mails comme nous les connaissons aujourd’hui. En effet, c’est grâce au service Gmail que l’ère de la messagerie e-mail en ligne débutera.

Mais si Google aura été au cœur de plusieurs succès désormais historique dans le monde de la technologie, Google sera également passé quelque fois à côté de la cible, comme le prouve cette lourde année 2004. Fort de vouloir tenter l’expérience des réseaux sociaux, Google lancera Orkut, qui ne connaîtra le succès qu’au Brésil et en Inde.

Dans un tout autre registre désormais, Google s’est alors lancé dans le marché des tablettes et smartphones, et ce sont ces derniers sur lesquels nous allons revenir dans un premier temps.

La percée de Google dans le high-tech

Dès l’année 2010, Google dévoila son premier smartphone, le Nexus One. Produit principalement par Google, mais en collaboration avec les constructeurs les plus renommés comme Samsung, LG ou encore Motorola, Google fournissait alors une gamme de smartphones très intéressante.

Loin d’être techniquement trop loin de ses concurrents, les premiers modèles de Nexus ont rapidement trouvé preneur au fil des ans. De plus, la course à la technologie a également rencontré Google, puisque les derniers modèles de la gamme Nexus se veulent très intéressants, dans un prix abordable par apport à Apple par exemple.

Fin 2015, Google livrait au public le fameux Google Nexus 6P, alliant design et performance. En embarquant un APN classé dans les meilleurs du marché, Google prouvait qu’il savait s’y faire dans le domaine, en proposant une qualité irréprochable sur les photos et les vidéos en 4K.

Depuis 2012 également, Google s’est lancé dans la lutte des tablettes et affiche des modèles estampillés Nexus, qui n’ont rien à envier à la concurrence. Techniquement au point, ces modèles de tablettes se permettent d’allier un excellent rapport qualité prix et prouvent, une fois de plus, que Google est parvenu à s’installer ; de belle manière, sur les marchés les plus disputés au monde.