LEGO Dimensions renouvelle le genre aventure dans les jeux-vidéo > Qu’on se le dise, l’on était habitué à voir de nouveaux épisodes estampillés LEGO nous parvenir presque tous les ans, sur les licences à grands succès ; Jurassic Park, Indiana Jones, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, et bien d’autres auront été portés en briques célèbres, mais c’est désormais une tout autre aventure qui attend les joueurs.

Il n’est plus besoin de présenter les jeux-vidéo qui font fureur ces dernières années, les fameux Disney Infinity et Skylanders ont réussi à poser un genre nouveau, celui d’utiliser la technologie NFC, permettant, en posant des figurines sur un socle relié à la console, de rajouter le personnage ou l’objet directement dans le jeu.

Conscient que le filon pouvait encore être exploité, c’est tout naturellement que LEGO Dimensions se jette dans la bataille en proposant, à son tour, des aventures inédites capables de faire intervenir de nombreux personnages, tout en innovant cette technologie.

En effet, grâce à LEGO Dimensions, le Toy Pad apparaît bien plus utile puisque, outre sa fonction de faire simplement apparaître des personnages, le socle est sollicité dans de nombreuses énigmes dans le jeu, mais offre également différents pouvoirs au joueur, en fonction du placement de la figurine ; LEGO Dimensions est alors le premier jeu-vidéo à utiliser convenablement le socle et l’on ne peut que saluer cette initiative, rendant le tout bien plus utile et agréable à collectionner ; comme chez les concurrents, il existe de nombreux packs de personnages et niveaux à se procurer dans le marché.

LEGO Dimensions renouvelle le genre aventure dans les jeux-vidéo

C’est donc avec un Toy Pad amélioré par rapport à la concurrence, que LEGO Dimensions parvient à se démarquer de cette part de marché, en plus de surfer sur la tendance des univers plus que connus, et que chaque tranche d’âge peut connaître.

Pour parfaire encore plus son nouvel univers, LEGO Dimensions se permet de faire intervenir quelques-uns des plus grands acteurs et l’on citera les héros de Retour vers le Futur (Michael J.Fox et Christopher Lloyd) présents pour les voix officiels, mais également Elizabeth Banks (LEGO Movie), Troy Baker, ou encore Chris Pratt.

Maintenant que nous connaissons les nouveautés et les principales raisons du renouvellement du genre aventure avec figurines dans les jeux-vidéo, il est temps d’évoquer les nombreux univers que l’on parcours dans LEGO Dimensions, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont plus que nombreux et terriblement bien choisis. Pour se permettre de toucher le plus grand nombre de joueurs, LEGO Dimensions se permet de jouer avec les licences que l’on aime tant à la télévision ou au cinéma.

Ainsi, l’on retrouve pas moins de 14 niveaux à parcourir de long en large pour boucler l’aventure principale ; celle-ci permet alors de retrouver Batman, Le Seigneur des Anneaux, les Simpson, Doctor Who, Scooby-Doo, Portal 2, Retour vers le Futur, Jurrasic World, LEGO The Movie, le Magicien d’Oz, Ghostbuster, ou encore l’univers de Midway, pour ne citer qu’eux. Au fil des mois, le jeu se complétera grâce à des nombreux packs que l’on pourra se procurer dans nos enseignes habituelles ; un excellent moyen de prolonger l’aventure grâce à des niveaux inédits, tout en retrouvant l’âme d’un collectionneur pour un jeu qui parvient déjà à faire sensation dans le monde des jeux-vidéo, et ce, malgré des prix parfois trop élevés.

J’aime ça : J’aime chargement…