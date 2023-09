PES fête les 20 ans de la série du jeu mythique

PES 2016 fête les 20 ans de la série PES > Alors que nous évoquions déjà les nouveautés de Fifa 16, il était de bon ton de revenir sur les innovations présentes dans PES 2016, ce nouvel opus célébrant, avec brio, les 20 ans d’existence de la série PES.

Déjà 20 belles années se sont écoulées pour Konami et les joueurs amateurs de ballons ronds ; entre déceptions et joies intenses, les sorties de la licence Pro Evolution Soccer s’affichent comme un match de son équipe préférée, face au rival de toujours ; tandis que certains épisodes étaient à oublier (le passage sur les consoles de nouvelles générations par exemple), d’autres sont à afficher fièrement tant le rendu d’un match de football est efficace.

Actuellement à l’agonie face à un Fifa d’Electronic Arts, PES tente, chaque année, de combler son retard et pourrait désormais bien jouer une nouvelle fois dans la cour des grands, n’en déplaise à certains. Retour rapide sur les nouveautés présentes dans PES 2016, qui fête les 20 ans de la série PES.

Tout comme chez son concurrent, la météo dynamique est enfin de la partie et c’est avec bonheur que l’on retrouve des matchs à la météo changeante ; tandis que la première mi-temps peut se dérouler sous le plus beau des soleils, c’est la pluie qui viendra mettre son grain de sel en seconde période, offrant ainsi des contrôles plus délicats du ballon et une vitesse revisitée, le tout avec des graphismes améliorés pour l’occasion ; le Fox Engine fait des merveilles et de nouveaux détails visuels se rajoutent à l’action.

PES 2016 se rapproche également de Fifa en offrant, pour la monture PES 2016, de nouvelles animations, de nouveaux arrêts pour les gardiens, ainsi que plusieurs possibilités de tacles, passes et dribbles en fonction de l’action ; un atout non-négligeable pour fêter dignement les 20 ans de PES.

Outre ces nouveautés plus esthétiques, la physique de balle a été revue pour offrir des matchs imprévisibles et unique au possible ; les chocs ou rebonds sont calculés en temps réels pour permettre cela, tandis que les duels aériens permettent ; enfin, d’être mieux contrôlés en déplaçant son joueur pour prendre l’avantage ; une nouveauté très attendue.

En lorgnant du côté de Fifa, PES 2016 intègre les différentes célébrations de buts, nous laissant le contrôle de celle que l’on désire montrer, tandis que le mode myClub ; déjà instauré dans PES 2015 et ressemblant à Fifa Ultimate Team, offrira un système de niveau aux joueurs et des joueurs exclusifs à ce mode.

Grâce à ces nombreuses nouveautés et perfectionnements, la série PES parvient à refaire un peu de retard sur son principal concurrent ; bien que de nombreuses idées aient été empruntés à Fifa, PES 2016 parvient à faire mouche en proposant de belle manière son talent sur le terrain et parvient, de ce fait, à fêter dignement les 20 ans de la série PES.

