Les nouveautés d’Apple en 2016 > Désormais, et comme chaque année, de nombreux aficionados de la marque à la pomme croquée suivent les différents Keynote organisés par Apple ; ces derniers permettent de faire le point et de présenter les nouveautés à venir.

En septembre 2015, Apple a alors tenu un nouveau Keynote, et s’est penché plus en détails sur les nouveautés que la marque offrira aux consommateurs pour l’année 2016 ; le constat reste toutefois mitigé.

En juin 2015 déjà, Apple présentait divers services comme Apple Music ; dont nous avons déjà évoqué le cas, iOS 9, l’OS El Capitan et WatchOS 2. Quelques mois plus tard, l’on retrouve des hardwares en tête d’affiche, plutôt que des services.

Désormais habitué à nous présenter un nouveau modèle d’iPhone chaque année, Apple n’a aucunement dérogé à la règle et l’on sait maintenant qu’un nouvel iPhone était prévu pour la fin de l’année de 2015, avant de se concentrer vers une monture, en 2016.

Les nouveautés d’Apple en 2016

Sobrement nommé iPhone 6S, le dernier-né de la marque parvient à refaire son retard sur le plan de la puissance brute ; avec 2GB de mémoire vive et pourvu d’un nouveau processeur Apple A9, les nouveaux modèles d’iPhone permettent des innovations non-négligeable ; l’on retrouve alors le toucher 3D qui propose plusieurs choix en fonction de l’intensité avec laquelle nous appuyons sur l’écran, ou la possibilité de filmer en 4K.

Alors que l’on retrouve l’iPhone et son habituel prix élevé, Apple garde en tête sa stratégie pour le marché des tablettes, et force est de constater que l’année 2016 se veut plus que belle pour Apple. Alors qu’en 2012 c’est l’iPad Mini qui prenait le pas sur ses concurrents, la version 2016 de l’iPad nous gratifie d’un modèle signé Pro.

Cette nouveauté d’Apple en 2016 se dote d’un écran de 12,9 pouces (32 centimètres) qui n’est pas fait pour tenir entre les mains et qui lorgne sévèrement du côté de Microsoft et de sa Surface ; la possibilité d’y ajouter un clavier puis un stylet ne fait que confirmer cette thèse.

Enfin, Apple renouvelle son offre d’Apple TV. Cette boxe est désireuse de se tourner vers la scène vidéoludique et sa télécommande fonctionne comme une Wii Mote. La présentation des jeux confirme ces dires et l’on retrouve sur l’Apple TV, un genre de jeu ayant fait les beaux jours de la Wii, les jeux de sports. Parfois très inspiré, Apple nous aura livré des nouveautés pour 2016 que l’on connaît déjà ailleurs ; celle qui prônait pourtant l’innovation et dont le slogan est de penser différemment serait-elle en train de s’essouffler ?