Les différences entre les écrans de PC > Comme dans notre salon avec la télévision qui prend la place au milieu de la pièce, les ordinateurs sont importants du côté de notre bureau ; et à l’image des TV, les écrans PC se veulent toujours plus plat, tout en consommant moins.

L’époque des écrans à tubes cathodiques, lourds et très gourmands en énergie est révolue ; désormais, les écrans PC se veulent de plus en plus fin, d’où le nom d’écrans plats.

Pour bien choisir son nouvel écran de PC, il est bon de connaître, pour commencer, l’usage que l’on veut en faire en priorité, un écran pour les jeux-vidéo devra montrer un affichage plus fluide qu’un écran ne servant qu’à naviguer sur Internet.

L’un des premiers points que l’on va alors regarder, est la définition. Bien souvent, celle-ci va de pair avec la taille de l’écran, et plus ce dernier est grand, plus la définition sera meilleure ; mais attention à ne pas confondre les deux. En règle générale, plus un écran est grand, et plus sa définition sera bonne ; par exemple, un écran de 21 pouces (environ 53 centimètres) affichera sans mal une définition de 1600 X 1200, tandis qu’un écran de 17 pouces (43 centimètres environ) se basera plutôt sur une définition de 1024 X 768.

Une fois ce premier point abordé et la première décision prise sur la taille et la définition de l’écran, il reste encore deux points, très importants en fonction de l’utilité de l’écran PC.

Plus technique que la définition et la taille de l’écran, l’on retrouve le pas de masque. Ce dernier est la distance séparant deux luminophores. Dans les faits, plus le pas de masque est petit, et meilleur sera le confort d’utilisation et la précision de l’image de l’écran PC ; en revanche, si le pas de masque dépasse une valeur de 0.27 mm, l’on préférera proscrire cet écran de notre liste de souhaits.

Enfin, la résolution est un des derniers points les plus importants dans les différences entre les écrans de PC. Du côté de Microsoft, Apple, ou encore NVidia, l’on utilise le terme de résolution d’écran pour éviter de confondre ce dernier avec la résolution d’impression.

En fonction de la distance à laquelle le support est placé (ici, l’écran de PC), l’œil humain ne fait plus de différences à l’image dès 72 Dpi si l’on se trouve à un mètre de l’écran. Dans les faits, il vaut mieux garder une distance convenable ; ou opter pour une résolution maximale, pour éviter de distinguer parfois les effets d’aliasing ; ces petits effets d’escaliers très gênants en fonction de la situation.