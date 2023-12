La NSA cherche à construire la machine quantique à décrypter universelle

Dans des chambres de taille à boîtes métalliques sécurisées contre les fuites électromagnétiques, l’Agence de sécurité nationale est en course pour construire un ordinateur qui pourrait briser presque tous les types de cryptage utilisés pour protéger les affaires et les documents gouvernementaux à travers le monde.

Selon les documents fournis par l’ancien analyste de la NSA Edward Snowden, l’effort de construire « un ordinateur quantique cryptologiquement utile » – une machine de façon exponentielle plus rapide que les ordinateurs classiques – » fait partie d’un programme de recherche de 80 millions de dollars intitulé » pénétration des cibles dures » et dont la grande partie du travail est hébergée sous contrats classifiés dans un laboratoire à College Park, Maryland

Le développement d’un ordinateur quantique est depuis longtemps un objectif de beaucoup dans la communauté scientifique, avec des implications révolutionnaires pour des domaines telle que la médecine, ainsi que pour la mission de décryptage de la NSA. Avec cette technologie, toutes les formes actuelles de chiffrement à clé publique seraient brisées, y compris celles utilisées sur de nombreux sites Web sécurisés, ainsi que le type utilisé pour protéger les secrets d’Etat.

Les physiciens et des informaticiens ont longtemps spéculé quant à savoir si les efforts de la NSA sont plus avancés que ceux des meilleurs laboratoires civils. Bien que l’étendue de la recherche de l’agence demeure inconnue, les documents fournis par Snowden suggèrent que la NSA n’est pas plus proche du succès que d’autres dans la communauté scientifique.

J’aime ça : J’aime chargement…