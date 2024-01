Les équipes de Google s’associent à HP pour offrir le PC portable Chromebook

Google a remanié son Chromebook en préparation de la saison du magasinage des Fêtes.

Le Chromebook est un appareil léger conçu pour être portable et facile à transporter. Le portable pèse 2,3 kg et obtient six heures de vie de la batterie. Il peut également être chargé en utilisant un câble micro-USB, le même type utilisé pour recharger les smartphones et tablettes Android.

Le nouvel ordinateur portable de Google utilise également un écran HD de 11,6 pouces. HP et Google offrent environ 176 degrés l’angle de vision de l’écran

«Souvent, quand les gens se rassemblent autour d’un écran, tout le monde essaie de pousser doucement l’ordinateur dans leur propre direction afin qu’ils puissent mieux voir », a déclaré Google dans un blog . » L’écran du nouveau Chromebook possède un angle de vision de 176 degrés afin que vous puissiez voir, même en regardant presque complètement de côté. »

Google et HP ont également jeté des offres supplémentaires que les consommateurs pourraient l’aimer. Le dispositif permet aux utilisateurs de 100 Go de stockage en nuage avec Google pour deux ans ainsi que d’un essai gratuit de 60 jours pour essayer Google Play.

Google a déclaré que le portable va venir dans une variété de couleurs, y compris le bleu, vert, jaune et rouge. Le Chromebook 11 sera en vente chez Best Buy, Amazon, Google Play et HP Shopping.

HP vend également une version agrandie de l’appareil, le Chromebook 14, pour 299,99 $. Il sera mis en vente par les détaillants sélectionnés cette semaine.

