Google dévoile Nexus 10, une tablette plus grande

Après Amazon, le géant de l’internet Google a décidé d’agrandir sa tablette informatique Nexus, un geste qui devrait mettre un peu plus la pression sur le leader du marché Apple, et il a annoncé parallèlement lundi le lancement d’un service de musique en ligne en Europe.

Le groupe américain a fait ces annonces dans un message publié sur son blog officiel. Il prévoyait initialement un grand événement de présentation à New York mais a dû l’annuler à cause de l’arrivée de l’ouragan Sandy qui a mis la ville en état d’urgence.

L’écran de la nouvelle tablette, baptisée Nexus 10, mesurera 10,1 pouces de diagonale (25,7 centimètres). C’est un peu plus grand que l’iPad classique d’Apple (9,7 pouces, 24,6 centimètres) et un cran en-dessous de la Surface lancée vendredi par Microsoft (10,6 pouces, 26,9 centimètres).

La Nexus 10 sera en revanche moins chère que ses deux concurrents: elle démarrera à 399 dollars aux Etats-Unis, contre 499 dollars pour le dernier modèle de ses deux concurrents.

Elle sera disponible à partir du 13 novembre dans huit pays: États-Unis, Canada, France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Japon et Australie.

Google était jusqu’ici présent seulement sur le marché des tablettes 7 pouces (18 centimètres), avec sa Nexus 7, dont il a aussi annoncé une nouvelle version lundi, plus fine, plus légère, et disposant pour certains modèles d’une connexion de téléphonie mobile.

Les nouvelles Nexus 7 seront commercialisées dans les mêmes huit pays à partir du 13 novembre, avec un prix de départ inchangé à 199 dollars pour les Etats-Unis.

Les petites tablettes 7 pouces de Google et d’Amazon (Kindle Fire) se sont avérées très populaires, car nettement moins chères, au point de pousser Apple à lancer la semaine dernière une version réduite de sa propre tablette, l’iPad mini.

Mais cette concurrence meilleur marché n’entend plus se limiter aux petites tablettes: comme Google, Amazon avait annoncé début septembre qu’il entendait désormais proposer son Kindle Fire en deux tailles, 7 et 8,9 pouces (22,6 centimètres).

Bien qu’Apple continue de dominer largement le marché des tablettes avec son iPad, Google le dépasse dans les smartphones si on cumule les ventes de tous les appareils fonctionnant avec son système d’exploitation Android.

