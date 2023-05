Exploser des objets avec ses pensées, une réalité !

Imaginez que vous avez le pouvoir de détruire des objets rien qu’en pensant à le faire ?! Un scénario digne d’un grand film de science-fiction à la James Bond ou encore Star Gate. Mais c’est désormais possible avec une invention qui a été présentée dans un Hackerspace à Louisville (Kentucky – Etats Unis).

En effet, l’utilisateur porte un casque capable d’interpréter les signaux cérébraux et les transmettre à un récepteur. Plus il pense, plus les signaux deviennent puissants. Ces signaux sont transmis par la suite en impulsions et envoyés à un canon monté en dessous de l’objet -une pastèque par exemple. Aussitôt les signaux atteignent une puissance déterminée au préalable, ils déclenchent le canon… et boom… le fruit explose!