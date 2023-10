e-Commerce Tunis , un salon internationel du commerce électronique

La première édition du salon international du commerce électronique « e-Commerce Tunis » se tiendra jeudi 01 Décembre 2011 à l’hôtel Le Palace Gammarth Tunis.

Cet événement s’adresse aux chefs d’entreprises, e-commerçants, porteurs de projets, webmasters, responsables marketing et les responsables IT. Une occasion de réunir les pionniers du domaine de la communication et du commerce online à Tunis.

Il s’agit d’une plateforme d’échange d’expertises et d’expériences, découverte de solutions innovantes et appréhension des tendances Webmarketing de demain.

E-Commerce Tunis est une opportunité unique de rencontrer les meilleurs spécialistes international, (plus de 80 % des intervenants sont régionaux) d’Europe, des USA et de l’Asie afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs qui recherchent en priorité des partenaires de proximité.

