Star Academy 7 : Les tunisiennes dévoilent les dessous de la Starac

Pour sa septième année déjà, la Star Academy Liban a envahi les petits écrans arabes. Forte des nombreux succès d’audience, enregistrés au cours de certaines saisons particulièrement fastes, de l’émission, et de l’engouement de certaines tranches d’âge «boulimique de la consommation», fillettes en tête, de nombreux produits dérivés ont, au fil du temps, font leur apparition dans les rayons des supermarchés, afin de nourrir la passion des fans les plus fervents.

Cependant, comme tout autre produit en atteignant la phase de maturité lors de son cycle de vie, l’entreprise est amenée à mener des actions et à monter une stratégie lui permettant de garder sa position et garantir la pérennité du produit. Et devinez ce que les producteurs de la Star Academy Liban ont trouvé pour assurer une saison réussie? Ils se sont arrangés pour qu’il y ait deux tunisiennes, voire plus, dans le casting final.

Après Malek et Rabaa qui ont marqué les moments de « Perfect Bride» à cause de leurs anicroches, voilà que les deux candidates tunisiennes Asma et Badria de la Saison 2010 de la Starac LBC font encore plus fort. Après s’être traitées de tous les noms, des insultes de très bas niveau, voilà que les deux jeunes femmes ont été complètement déchainées devant les caméras. Une divergence des opinions a causé un incident qui a presque tourné au drame puisque Badria s’est carrément trouvée évanouie. La dispute a créé le buzz sur internet et notamment sur Facebook et nos deux jeunes tunisiennes ont fait au pays une publicité dont on se serait bien passé. Ce qui est malheureux dans cette histoire c’est que peu importe qu’elles soient tunisiennes ou pas c’est honteux de réagir ainsi.

Dans tous les pays il y’a des divergences d’opinions, nous citons récemment le scandale entre les algériens et les égyptiens qui n’en finit plus et tout le monde s’y mette.

Plusieurs tunisiens se disent qu’ils ont honte et que les deux jeunes tunisiennes leur ont causé de la hchouma, nous pouvons les comprendre mais nous ne devons pas avoir honte d’être tunisiens, la connerie est universelle. D’autant que c’est remarquable qu’en Strarac Liban, tout le monde était jaloux des dons et des passions des candidats tunisiens et qu’ils sont arrivés durement aux stades finales dus aux votes sévères du coté de la Tunisie. N’ayant moins, les candidats de starac Liban, qui de nos jours cartonnent, sont tous des tunisiens, des voix sublimes qui ont marqué leur places et ont prouvé qu’ils sont dignes de régner la musique arabe et de rivaliser les grands noms de la musique, nous citons Ahmed Cherif, Baha Elkefi, Chaima Hellali, Ameni souissi, etc.

Mais ce qui est vraiment malheureux c’est vous les pays arabes, vous vous dénigrez les uns les autres, on voit une haine incroyable d’autrui, rien que dans les jeux TV (Star’ac, Perfect Bride etc…) qui doivent être là pour nous divertir font que nous montrer la haine entre les différents pays arabes alors que vous parlez la même langue, avez la même culture, voir la même religion. C’est assez pitoyable et malheureux!

La faute à qui ? Ces jeunes tunisiennes ? Certes, elles ont une part de la responsabilité mais la plus grande part revient sans aucun doute aux producteurs de l’émission télé-réalité qui auraient pu prendre des mesures disciplinaires depuis le début et écarter les deux jeunes du jeu mais, malheureusement, ce qui se passe, c’est qu’ils les laissent faire leur show pour leur générer plus de revenu… Oui, c’est pitoyable…

