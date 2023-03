Changement de cap pour Kanye West

Kim Kardashian a une influence considérable sur son mari. Celui-ci serait désormais passionné par la mode autant que sa femme qui est l’icône de la mode.

Il semble qu’on ne soit pas au bout de nos surprises avec Kanye West qui aurait décidé de changer de cap et de troquer la musique contre la mode. On ne le savait pas mais c’est le cas, en plus de sa passion pour la musique, Kanye West est passionné par la mode.

Il faut dire que cette seconde passion est de plus en plus présente depuis qu’il est en couple avec Kim Kardashian, sa femme ne fait qu’amplifier le phénomène. Enfin, le rappeur envisagerait de se concentrer un peu plus sur la mode en ce moment. Si l’on en croît une source qui s’est confiée à Page Six, le papa de North West projette de délaisser un moment la musique pour laisser parler sa créativité.

La source a précisé : . « Une fois que sa collaboration avec Paul McCartney aura vu le jour, il va prendre ses distances avec la musique et se concentrer sur les vêtements. Il a un contrat de 15 millions de dollars avec Adidas et la sortie de sa nouvelle ligne de vêtements a été repoussée quatre fois parce qu’il n’avait pas assez de temps pour travailler dessus ». Voilà qui en dit beaucoup sur les projets de la star!