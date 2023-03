Pour paraître toujours aussi jeune, optez pour les secrets beauté de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a bien un secret anti-âge ou de beauté lui permettant de paraître plus jeune malgré ses 45 ans! Enfin, on a pu découvrir ce qui lui vaut cette jeunesse.

Quand on regarde Jennifer Aniston on ne peut pas ne pas remarquer la différence entre son âge et son aspect physique. Il semble que les années n’ont aucun impact sur elle!

Cependant, Jennifer doit ce rajeunissement essentiellement à la méditation transcendantale. C’est du moins ce qu’avance Female First. La célèbre actrice de Friends pratiquerait quotidiennement conçue par Maharishi Mahesh Yogi, un maître spirituel indien, en 1955.

Jennifer pratique cette technique de relaxation et de développement personnel depuis quelques mois et ne peut plus s’en passer en raison de ses bienfaits. L’actrice a avoué en faire le matin au levé et le soir durant vingt minutes et assure que la différence est visible lorsqu’elle ne pratique pas cette méditation.

Jennifer associe la méditation transcendantale à des petits secrets beauté comme l’hydratation continue et en toutes circonstances de sa peau. Elle a même passé ce petit secret à son fiancé qui lui aussi a appris à faire des masques le soir avant de se coucher.