Lens Monaco En Direct : Voir le Match sur Internet et TV

Lens Monaco En Direct > regardez une belle affiche ce soir à partir de 21h00, voici comment regarder le match entre AS Monaco et RC Lens en direct live Streaming et la retransmission de Monaco – Lens en direct à la télévision. La rencontre sera retransmise en direct, ne ratez rien.

L’affiche de la journée de Ligue 1 ce soir à partir de 21h00 qui opposera l’AS Monaco au RC Lens. Un match très attendu entre les deux équipes qui ont pour objectif d’aller loin dans cette compétition. Une rencontre importante d’autant plus qu’elle oppose deux équipes à la Une cette saison. En effet, Monaco est 2 de l1 avec 63 points à 10 points derrière le leader PSG. Lens occupe quant à lui la seconde place avec 52 points à 5 points derrière Metz.

Lens qui a jusque-là réalisé de jolis coups en Coupe de France, tentera de créer la surprise ce soir en allant affronter le club du Rocher. Rappelons qu’au tour précédent, les Sang & Or avaient éliminé Lyon à Gerland même après prolongations sur le score de 2-1. Monaco s’était de son côté défait de Nice 1-0.

La Ligue 1 se poursuit ce soir avec le match Monaco – Lens qui sera retransmis en direct à la télévision sur Amazon Prime Vidéo. Rendez-vous donc pour les les supporters des deux équipes à partir de 21h00, Monaco – Lens sera retransmis en direct à la télévision sur Prime Video ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Monaco – Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.