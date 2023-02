Replay Enduropale 2023 : Comment voir l’Enduropale 2023 en Résumé et Video Replay ?

C’est ici le Replay Enduropale 2023 > Quel plaisir de retrouver l’Enduro du Touquet au programme ! Installez-vous confortablement et retrouvez la course en replay de l’Enduropale 2023. Voici comment regarder la course de l’Enduropale du Touquet ce samedi. Cette nouvelle édition est diffusée en direct live du Touquet, et les fans de moto peuvent voir la course en streaming sur Internet et l’Enduropale en en direct à la télévision. Facile et simple, voici comment faire.



Ce week-end, Le Touquet accueille les fans de sports mécaniques sur les magnifiques plages de la Côte d’Opale. Les conditions météo sont absolument optimales pour la course de moto du jour. Dès l’heure du départ de l’Enduropale, il ne faut rien rater de cette course unique au monde, et qui a traversé les décennies pour devenir une référence dans le domaine de l’Enduro.

Suivez nos liens pour retrouver tout le Replay de l’Enduropale 2023

Pour voir l’Enduro du Touquet, il suffit de partager le lien en cliquant ici

Pour l’édition de cette saison, l’Enduropale débute dans la station balnéaire du Touquet dans le Pas-de-Calais avec la participation de quelques 2 000 pilotes. En provenance de plus de 15 pays différents, ils viennent participer à ce que les organisateurs qualifient de « championnat du monde de course Enduro ». Les 200 000 spectateurs de l’Enduro du Touquet ne s’y trompent pas.

Voir le Résumé de la Course Enduropale 2023

Cette année, l’édition de l’Enduropale du Touquet est retransmise en direct à la télévision. Depuis l’étranger, pensez aux bons plans VPN pour profiter de vos contenus géo-bloqués en toute liberté. Il est donc très simple de retrouver la course en direct, du départ à l’arrivée. Le programme de l’Enduropale est très chargé, mais il suffit de s’organiser pour ne rien rater des courses diffusées en direct TV. Sur smartphones, tablettes ou ordinateur, il est également de voir l’Enduropale du Touquet en streaming sur le site Internet de la chaîne TV. Cette année encore, vous connaissez la musique, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la course. Vous saurez tout ici sur l’Enduropale du Touquet.

En vidéo, le Replay Enduropale 2023

En vidéo et dans les conditions du direct, vous pouvez regarder le replay de l’Enduropale 2023 ici. On commence avec la course de l’Enduropale du Touquet 2023 partie 1. C’est parfait pour les fans de l’Enduro du Touquet qui ont manqué le live. Avec cette vidéo, revivez la mythique épreuve qui a eu exceptionnellement lieu le samedi. Mais attention : un gros rebondissement dès cette première partie…

Replay Enduropale 2023

La 47e édition de l’Enduropale du Touquet s’est déroulée du 3 au 5 février 2023 avec la participation de 1300 pilotes professionnels et amateurs. La course mythique des sables a été remportée par l’Anglais Todd Kellett (Yamaha), suivi des Belges Cyril Genot (Honda) et Yentel Martens (Honda).

Le parcours de 10 km à travers les pages du Touquet et de Stella Plage a offert des sensations fortes au public. Les grandes lignes droites du départ, les roues presque dans l’eau, les chicanes et virages surélevés ont donné du fil à retordre aux pilotes. Mais la fatigue et les faits de course ont également perturbé le classement. Florian Miot a dû abandonner après 1h30 de course suite à une casse de son pot d’échappement puis de sa roue arrière, en plus d’une blessure au dos. Son frère Mathéo a connu le même sort après avoir été victime d’une casse moteur (piston). En bagarre dans le top 5, Chapelière a abandonné lui aussi sur casse moteur à seulement 30 minutes de l’arrivée.

Le Français Jérémy Hauquier a remporté le Holeshot, mais la victoire finale est revenue à Todd Kellett après une course mouvementée. Les réactions des favoris recueillies après la course témoignent de la joie immense de certains et des larmes de déception d’autres.

Au-delà de l’aspect sportif, l’Enduropale du Touquet est un événement majeur de la compétition doté d’un parcours spectaculaire. Les chiffres de cette édition témoignent de l’affluence et de l’engouement du public pour cette course emblématique des sports mécaniques. Plusieurs gains étaient promis aux meilleurs, dont une prime pour les cinq premiers de l’épreuve moto.

Avec 29 pilotes belges engagés dans la catégorie Motos, la Belgique était bien représentée dans cette édition. Les favoris aux avant-postes tels que Cyril Genot, Daymond Martens, Mattéo Puffet, Yentel Martens, Tanguy Gabriel et Amandine Verstappen ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de décrocher la victoire.