Voir le match du Nigeria en direct Tv Video Streaming sur Internet

Voici le match Iran Nigeria Foot en direct à voir. Pour regarder le match Iran Nigeria du lundi 16 juin 2014 en direct live streaming et la retransmission du match Iran Vs Nigeria en direct à la télévision, voici le programme foot de la journée. A 20h50 ce lundi le match Iran – Nigeria est diffusé sur beIN Sport 1. Le deuxième match du groupe F de la Coupe du Monde entre Iran Nigeria est à voir en vidéo replay avec les buts et le résumé ainsi que le direct gratuit en Streaming sur Internet dès le coup d’envoi du match Iran – Nigeria en direct sur beIN Sport 1 avec le programme foot de la Coupe du Monde dès la fin du match ainsi que la diffusion télé du match Iran – Nigeria avec l’horaire en France.

L’Iran, qui s’est qualifié in-extrémis pour cette Coupe du Monde 2014 doit faire face à un géant du football africain, le Nigeria. Il s’agit là d’un match qui pourrait débaucher sur un beau spectacle footballistique et les deux équipes sont déterminés à gagner pour avoir une chance pour une éventuelle qualification aux huitièmes de finale.

En effet, le match Iran Vs Nigeria est un dilemme pour les deux équipes puisqu’elles affrontent ensuite un des favoris de cette Coupe du Monde, l’Argentine. Une victoire s’impose donc pour l’équipe qui souhaite garder ses chances pour une éventuelle surprise.

Le Nigeria dont le jeu repose sur des compétences solo veut donner une belle image du football en Afrique. Pour cela, les coéquipiers d’Obli Mikel et Moses sont déterminés à remporter leur premier match du Mondial 2014 face à l’équipe de l’Iran qui n’a vraiment pas de grandes traditions footballistiques. Bien qu’il parait facile comme match pour le Nigeria, l’Iran peut faire la surprise surtout que ses joueurs sont assez motivés pour assurer leur match d’entame.

Match Iran – Nigeria : Formations probables:

Iran : Davari – Beitashour, J.Hosseïni, Sadeqi, Pouladi – Nekounam (cap), Teymourian – Jahan Bakhsh, Dejagah, Shojaei, Ghoochannejhad

Nigeria : Enyeama – Ambrose, Oboabona, Omeruo, Yobo (cap) – Onazi, Obli Mikel – Musa, Odemwingie, Moses – Emenike

Regarder le match Iran – Nigeria en direct Tv et Streaming sur Internet

Le premier match de l’Iran de la coupe du Monde 2014 ce lundi 16 juin 2014 avec la rencontre entre Iran – Nigeria sera retransmis en direct gratuit à la télévision sur beIN Sport 1. A partir de 20h50, horaire du coup d’envoi du match de football Iran – Nigeria en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 en direct ou en live Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Iran – Nigeria en Streaming.

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match Iran – Nigeria sur beIN Sport 1 de la Coupe du Monde 2014, revenez ici même sur le site Tixup pour tout savoir de la diffusion du match en direct live streaming sur Internet. C’est ici que tout se passe pour la Coupe du Monde 2014. A vous de voir!