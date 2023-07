Grand Prix de F1 de Hongrie en Direct TV et Internet

Voici comment voir la F1 en direct à la télévision et en streaming sur Internet. Ce dimanche, les fans de F1 ont rendez-vous pour le Grand Prix F1 de Hongrie à partir de 15h. En direct live du circuit Hungaroring vous pouvez voir le Grand Prix de F1 de Hongrie à la TV sur Canal + et sur Internet. Explications.

Rien ne va plus du côté de la Formule 1 depuis quelques semaines désormais. Avant une petite trêve estivale, la Formule 1 s’installe en Hongrie pour le week-end. Après 50 ans d’absence, le Hungaroring avait fait son grand retour dans le calendrier en 1986 jusqu’à devenir un classique de la saison. Du duel entre Ayrton Senna et Nelson Piquet à la victoire incroyable d’Esteban Ocon l’an dernier en passant par les huit succès de Lewis Hamilton, le Grand Prix de F1 de Hongrie offre de quoi régaler les fans de Formule 1. Ce week-end ne fera pas exception à la règle. Le championnat du monde de Formule 1 se poursuit ce week-end avec le treizième rendez-vous de la saison 2022, longue de vingt-deux Grands Prix au total cette année.

C’est très simple : pour voir la course en direct, rafraîchissez la page maintenant (et récupérez les liens de diffusion en direct mis à jour en temps réel)

Voir le Grand Prix de F1 de Hongrie en direct TV

Retrouvez le programme TV complet et les horaires du Grand Prix de Hongrie 2022 de F1, disputé sur le circuit du Hungaroring. Au programme, F1 La Grille à 13h50 (Canal+), F1 – Le Grand Prix de Hongrie à 15h00 (Canal+ / Tipik, Belgique) et F1 Formula One, le débrief dès 17h00 (Canal+) sont à retrouver en direct live. Au terme de la course, le vainqueur pourrait bien chambouler le classement actuel de la F1, pour le plus grand plaisir des amateurs de F1.

Voir le Grand Prix F1 Hongrie En Direct

Grand Prix de F1 Hongrie en Streaming sur Internet

Le Grand Prix automobile de Hongrie est un événement sportif de course automobile qui compte depuis 1986 pour le championnat du monde de Formule 1 et se dispute sur le Hungaroring, près de Budapest. Le Hungaroring est un circuit de 4,381 km composé de 16 virages. C’est un tracé sinueux et technique avec de nombreux virages à 180 degrés et peu de zones de dépassement, ce qui signifie que pendant le week-end de course, la qualification est cruciale. Après une ligne droite d’anthologie, la chicane difficile des virages 8 et 9 où les bordures typiques du Hungaroring doivent être utilisées pour maximiser la vitesse de passage. Les virages 10, 11, 12 et 13 sont les plus amusants du circuit Hungaroring, une série de virages gauche-droite-gauche-droite à vitesse moyenne où il est facile de faire une erreur.

Activez maintenant votre solution de Diffusion en Direct TV pour voir le Grand Prix F1 de Hongrie (Les liens sont mis à jour en temps réel juste avant le départ de la course)

Si vous cherchez à savoir comment voir le Grand Prix de F1 de Hongrie en direct à la Tv, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal +, dès 15 heures. Le replay de la course du GP du Hungaroring, le podium, le vainqueur le classement de la Formule 1 seront ensuite tous à voir sur Internet, plus tard dans la journée.

F1 Grand-Prix en Streaming

J’aime ça : J’aime chargement…