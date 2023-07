Finale Wimbledon Femmes 2023 : Voir le Match en Direct TV + sur Internet

Elena Rybakina Ons Jabeur en finale de Wimbledon 2022 : voici comment voir le match en streaming sur Internet et en direct à la télévision aujourd’hui samedi 9 juillet à partir de 15h. Pour les fans de tennis, c’est la Finale Wimbledon Femmes 2022 à ne pas rater.

Cette Finale Wimbledon Femmes 2022 est un véritable événement, une petite bombe dans le paysage tennistique mondiale. Pour la première fois de l’histoire, la Tunisienne Ons Jabeur a décroché son billet pour la finale de Wimbledon, c’est une première pour une joueuse africaine dans un Grand Chelem : « C’est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match». Opposée à Jabeur, Elena Rybakina (classée 23ème WTA) a été victorieuse, pour sa deuxième participation seulement à Wimbledon, de la Roumaine Simona Halep (18ème joueuse mondiale et lauréate de Wimbledon 2019), 6-3, 6-3. Elena Rybakina est devenue la première joueuse du Kazakhstan à atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Ce samedi 9 juillet à partir de 15h, c’est donc une finale complètement inédite qui attend les fans de tennis pour conclure le tournoi féminin de Wimbledon 2022.

Pour voir le coup d’envoi de la Finale Djokovic Kyrgios cliquez ici (Mettez à jour cette page pour Récupérer maintenant vos liens ACTUALISés en temps réel)

Finale Wimbledon Femmes 2022 en Direct

Dès 15, c’est en direct du Centre Court que se joue la finale Dames de Wimbledon 2022 entre Jabeur (Tunisie) et Rybakina (Kazakhstan). Avant la finale, Ons Jabeur a déclaré : « Je sais qu’en Tunisie ça doit être la folie en ce moment. J’essaie juste d’être autant que possible une source d’inspiration », consciente de l’enjeu du match de cet après-midi.

Finale Wimbledon en Direct Streaming

Le match Elena Rybakina Ons Jabeur en finale de Wimbledon 2022 est retransmis en direct à la télévision sur Bein Sports. Dès 15h vous pouvez vous préparer au coup d’envoi du match, avec cette finale de Wimbledon 2022 à regarder en direct. A la télévision sur Bein Sports ou en direct streaming sur Internet, il est aussi possible de regarder le match en direct. Smartphone, tablette tactile ou ordinateur : quel que soit votre écran vous pouvez voir tous les matchs avec Bein Sports Connect. Autre solution à votre disposition : Tennis TV le service de streaming officiel de l’ATP Tour. C’est ainsi que vous pouvez regarder tous les matchs de Wimbledon en direct et en HD sur Tennis TV également sur PC, tablette, téléphone mais aussi sur Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, Android TV… Dans tous les cas, pour tout savoir des solutions de direct TV à votre disposition, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la Finale Wimbledon Femmes 2022. Il vous suffit d’activer la diffusion en Direct TV du match avec les liens récupérés en temps réel. Vous saurez tout ici.

Finale Wimbledon Femmes 2022 Streaming

J’aime ça : J’aime chargement…