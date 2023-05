GP F1 Monaco : Voir la Formule 1 en Direct Live TV et sur Internet

La Formule 1 en direct à la TV et sur Internet > voilà la solution pour voir la course du GP F1 de Monaco. Nouvelle manche du championnat, la Formule 1 connaît encore de nombreux retournements de situation. Après le dernier Grand Prix de F1 la Formule 1 est en Europe et se dirige vers Monaco, pour un GP qui se veut, sans nul doute, très disputé. Voici tout ce qu’il faut savoir pour que vous puissiez voir le GP de F1 de Monaco en direct TV et sur Internet.

C’est un gros coup que vient tenter la chaîne Canal +, puisque, pour la première fois, le GP de F1 de Monaco sera retransmis en intégralité ; et en direct. L’occasion est alors parfaite pour les nombreux téléspectateurs, de savourer une course très intense et exigeante, tout en se montrant ; sans nul doute, très importante et décisive pour la suite du championnat, surtout lorsque l’on se penche plus en détails sur le classement actuellement établi. En effet, et depuis le début de la saison, deux pilotes parviennent à se passer le relais au sommet du classement, et après cinq GP de Formule 1, l’on pourrait presque parler d’une parfaite égalité.

Lors du GP de F1 d’Espagne, par exemple, l’on aura assisté à une course très disputée, donnant, au final, un avantage assez inattendu au pilote vainqueur. Entre la concurrence, il n’y a plus que six petits points d’écart, et cela contraint le pilote favori à obtenir, au minimum, la seconde place à Monaco pour conserver sa position de leader. Au GP de F1 de Monaco, justement, la lutte peut s’avérer serrer, et il ne fait nul doute que l’on assiste à quelques surprises. L’avantage ; moral tout du moins, est du côté du pilote outsider.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Formule 1 en direct live à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne Canal+, dès 14 heures. Vous pouvez également regarder le GP de F1 de Monaco en vidéo, avec le classement et le résultat de la course sur Internet.

