UFC 274 : Voir le Combat Oliveira Gaethje en Direct TV et sur Internet

UFC 274 : voici comment voir le combat Oliveira Gaethje de l’UFC 274 en live. C’est le principal combat de l’UFC Fight Night que tous les fans veulent voir ce soir. En direct à la télévision sur RMC Sport ou en streaming live sur ordinateur, tablette ou téléphone, voici ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de l’événement.

C’est sûr, vous voulez regarder le combat Oliveira Gaethje, et vous voulez le voir en direct. Vous saurez tout ici sur l’UFC 274. L’événement met en avant le combat entre Oiliveira et Gaethje. L’UFC Fight Night revient avec toute sa fureur habituelle et l’événement d’arts martiaux mixtes produit par l’Ultimate Fighting Championship se tient bien le 7 mai 2022 au Footprint Center de Phoenix, Arizona aux États-Unis.

Très attendu par beaucoup, l’UFC 274 est la parfaite occasion de vivre une soirée nerveuse, en compagnie de combattants hors du commun. Le main-event de la soirée est une affiche entre Oliveira et Gaethje, pour le titre de champion UFC 274. Au départ, l’on devait encore retrouver un combat pour le titre de champion poids mouches, entre Demetrious Johnson et Wilson Reis.

UFC 274 : Voir le Combat en Direct à la Télévision et en Streaming sur Internet

L’UFC 274 opposant Oliveira et Gaethje est diffusée par RMC Sport dès 4 heures (heure de Paris). Vous pouvez également voie le combat en streaming en sélectionnant votre solution de diffusion en temps réel préférée.