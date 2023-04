Voir la Classique Paris-Roubaix en Direct TV et sur Internet : Programme parcours, résultat, classement cyclisme l’Enfer du Nord

La Classique Paris-Roubaix en direct à la TV : Programme parcours, résultat, classement cyclisme l’Enfer du Nord > Comme chaque année, la Classique de cyclisme que l’on connaît sous le nom de Paris-Roubaix, permet à de nombreux coureurs de connaître un entraînement très rigoureux ; et difficile, à l’approche des plus grands Tours Cyclistes.

Ancrée au calendrier professionnel depuis de très nombreuses années, la Classique Paris-Roubaix vient célébrer, cette année, une édition exceptionnelle. Nul doute, alors, que l’on retrouve un programme chargé et un parcours remanié, sur lequel nous reviendrons un peu plus bas.

Avant toute chose, il est bon de souligner que la Classique Paris-Roubaix ; que l’on surnomme l’Enfer du Nord, est l’une des plus anciennes courses cyclistes, avec une création en 1896 ; d’ailleurs, cette course exigeante s’est déroulé tous les ans, en étant seulement interrompue durant les deux Guerres Mondiales.

Si la Classique Paris-Roubaix ; qui ne part plus de Paris depuis l’année 1966, est entrée dans ce qu’on appelle les Monuments du cyclisme aux côtés de Milan-San Remo, du Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie, cela est loin d’être sans raisons.

En effet, le parcours de l’Enfer du Nord est très compliqué à gérer, comme en témoignent ces nombreux secteurs pavés, qui apparaissent comme les difficultés les plus incroyables en ce début de saison. Loin de se montrer aussi durs que les multiples ascensions sur des côtes écharpées, les secteurs pavés de la Classique Paris-Roubaix sont souvent synonymes de blessures, d’accidents et d’autres faits marquants, surtout lorsque l’Enfer du Nord vient à se dérouler sur un jour pluvieux, où la boue se joint au programme.

Sachez que la Classique Paris-Roubaix est à voir en direct à la TV sur France et France Ô tout au long de la journée du 9 avril, à partir de 10 heures 55. Il vous suffit de vous rendre sur Internet pour connaître le programme du parcours, le résultat et le classement de cyclisme de celle que l’on surnomme l’Enfer du Nord.

Pour son édition, la Classique Paris-Roubaix impose 257 kilomètres d’efforts, et affiche pas moins de 29 secteurs pavés, représentants un total de 55 kilomètres ; de quoi chambouler un classement qui semblait établi. Autant dire que pour parvenir à s’imposer, il faudra se montrer fort tout en étant brillamment soutenu par son équipe, sous peine de connaître une triste course, et un résultat en deçà des espérances.

Ici, le challenge est grand pour les coureurs Français, très désireux de remporter une victoire, une victoire qui leur échappe depuis vingt ans désormais. Le dernier exploit tricolore ayant été fait en 1997, avec le succès de Frédéric Guesdon. Toutefois, la tâche est loin d’être aisée, surtout lorsque l’on regarde le palmarès de plus près. De plus, cette Classique Paris-Roubaix marque également la dernière participation de Tom Boonen sur le circuit pro, et, pour lui, remporter une ultime victoire semble son objectif. Le coureur n’est d’ailleurs pas un novice ici, puisqu’il aura remporté l’Enfer du Nord à quatre reprises, en 2005, 2008, 2009 et 2012.

Pour réussir à faire un bon résultat ici, il est alors question de se montrer remarquable sur différents secteurs pavés, comme le Carrefour de l’Arbre, Mons-en-Pévèle, et la fameuse Trouée d’Arenberg.