Voir le Moto GP Qatar en Direct TV et sur Internet + Replay Video de la Course

Championnat du monde de Moto GP : voici comment voir en direct le Grand Prix du Qatar de MotoGP aujourd’hui. En direct à la télévision et en live streaming, les fans ne rateront pas une minute de course aujourd’hui. Explications.

Ce dimanche à partir de 12h55 soyez au rendez-vous de la course du Grand Prix du Qatar dans le cadre des championnats du monde de Moto Grand Prix. Une course qui sera retransmise en direct sur Canal+. Les favoris de cette compétition n’ont pas changé par rapport à l’année dernière où on retrouve les pilotes incroyablement doués cette année pour le défendre.

Juste avant le départ de la course, pour voir le Moto GP Qatar en direct, choisissez la solution de diffusion que vous préférez (Les liens sont affichés en temps réel, pensez à rafraîchir la page pour les mettre à jour)

Voir le Championnat du monde de MotoGP en Direct Streaming

Ce week-end la manche du Championnat du monde du MotoGP se déroule avec le Grand Prix du Qatar et sera retransmise en direct à la télévision sur Canal+ qui confirme sa place de chaîne numéro pour la diffusion des courses de moto. A partir de 12h55, coup d’envoi de la course en direct. Soyez au rendez-vous devant votre écran d’ordinateur, smartphone ou tablette. Et bien sûr, vous pouvez aussi voir le MotoGP à la télévision sur Canal+ ou en direct streaming sur Internet. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Choisissez votre solution de diffusion en Direct TV (Pour obtenir les liens en temps réel, rafraîchissez la page avant le début de la course)

