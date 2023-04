A découvrir : 5 idées de sports extrêmes originales

Certains sports sont originaux, mais ô combien extrêmes !

Amateurs de sports extrêmes, il en est certains sur lesquels il faut faire attention, mais qui rempliront leur rôle à la perfection. Retour sur 5 idées de sports extrêmes originales.

Numéro 5, Le Freerun

Cette discipline voit ses origines en France, quelque part dans les années 1990. C’est David Belle qui inventera ce que l’on connaît aujourd’hui comme le Parkour. Une manière aérienne de se déplacer en passant outre les obstacles urbains.

Le Highline, numéro 4

Dans les faits, le Highline est comme le funambulisme du cirque. La différence ici, c’est que le Highline se pratique au-dessus du vide, et à très haute altitude en nature. Extrême.

Top 3, La course au fromage

La course au fromage fait de plus en plus parler d’elle ! En Angleterre, cette course demande aux participants de poursuivre un fromage de forme circulaire, que l’on laisse tomber du haut d’une colline. Le premier en bas gagne !

Le Base Jump, numéro 2

Sport créé en 1978 par Carl Boenish, le Base Jump demande à sauter dans le vide. Avec, comme point de départ, des bâtiments, des antennes et autres ponts. Avec une hauteur de 50 à 1 500 mètres, il conviendra ensuite d’ouvrir son parachute le plus tard qu’il soit possible. Dangereux avant tout, ce sport reste bien extrême.

Top 1, La Street Luge

Dans les faits, il convient de s’allonger sur un skateboard, d’une longueur d’1,50 mètre. Une tenue de protection et des chaussures dont les semelles sont faites en matière de pneu (afin de freiner) est l’équipement standard.