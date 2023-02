Comment voir l’Europa League et les matchs en streaming live : Résultat et replay

L’Europa League et les matchs des équipes Françaises sont à voir en direct à la télévision > Après la Ligue des Champions, c’est, comme à l’accoutumer, au tour de l’Europa League de se montrer. Pour l’occasion, l’on retrouve les premiers matchs des 16es de finale, avec trois formations Françaises capables du meilleur. Vous pouvez voir l’Europa League et les matchs de l’OM de l’OL et de l’OGCN en direct à la télévision, à partir de 19 heures ce 15 février.

À l’inverse de la Ligue des Champions, les équipes Françaises connaissent un meilleur sort en Europa League. Avec trois formations présentes pour ces 16es de finale de l’Europa League, les espoirs sont grands de voir le football Français se hisser au plus haut dans cette compétition. Aujourd’hui, trois rencontres sont à noter pour les amoureux du ballon rond, puisque l’OM, dans un premier temps, accueille la formation de Braga ; pour un remake de l’Europa League en 2015. Sur les deux matchs où les formations s’étaient rencontrées lors de la phase de poules, Marseille s’était imposé une fois sur le score d’un but à zéro, et s’était également incliné une fois, trois buts à deux lors du match à l’extérieur. Charge à l’OM, donc, de débuter au mieux ces 16es de finale de l’Europa League, et de prendre un ascendant de taille avant le match retour à l’extérieur.

Comment voir l’Europa League et les matchs de l’OM, l’OL et de l’OGCN en streaming live : Résultat et replay Marseille, Lyon OGC Nice

De son côté, l’OGC Nice se voit opposé au Lokomotiv Moscou. S’il n’y a pas de matchs précédents entre ces deux formations, l’on soulignera que l’OGCN connaît quelques difficultés en championnat actuellement, tandis que son adversaire, le Lokomotiv Moscou, est le leader par excellence du championnat de football Russe. Un lourd défi en perspective. Enfin, et c’est le match qui sera diffusé en direct sur W9, à partir de 21 heures, la formation de l’OL affronte l’équipe Espagnol de Villareal devant son public. À domicile, charge à Lyon de prendre l’avantage avant un match retour qui s’annonce compliqué face à une formation du Top 5 Espagnol. La dernière rencontre entre les deux formations date de 2015, lors de l’Emirates Cup. Ici, Lyon s’était alors incliné, deux buts à zéro.

Si vous cherchez à savoir comment voir l’Europa League et les matchs de l’OM, l’OL et de l’OGCN en streaming live, sachez que la retransmission s’effectue sur BeIn Sports pour les matchs de 19 heures (OGCN, OM), et sur W9 à 21 heures pour le choc Lyon Villareal. Le résultat et le replay de Marseille, Lyon et de l’OGC Nice seront aussi à voir sur Internet plus tard dans la soirée.