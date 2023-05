AS Monaco Lyon en direct live : Regarder le match

La Coupe de France et le match AS Monaco Lyon en direct à la télévision sur France 3 > Ce soir, de nouveaux matchs des 16es de finale de la Coupe de France sont à regarder à la télévision. Pour l’occasion, l’on retrouve également un choc à ne pas manquer, entre Lyon et l’AS Monaco, deux pensionnaires de Ligue 1 et prétendants à l’Europe la saison prochaine. Le choc Lyon AS Monaco est à voir en direct live sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 24 janvier.

Avant de retrouver le choc très attendu entre Lyon et l’AS Monaco, plus tard dans la soirée, d’autres formations de Ligue 1 entendent bien réussir à poursuivre leur progression en Coupe de France, à commencer par l’équipe de Montpellier. En accueillant la formation de Lorient, tombeur d’Angers deux buts à zéro, Montpellier devra rester à l’affût de la moindre erreur de son adversaire. Sur le papier, la rencontre semble à l’avantage de Montpellier, mais l’on préférera noter que Montpellier s’est montré en difficulté lors du précédent tour, et aura dû attendre la séance des tirs au but pour se défaire de Pontarlier. Pour l’ASSE, toujours en difficulté cette année, l’on se déplace à Troyes, qui, là aussi, aura eu toutes les peines du monde à s’imposer contre la plus petite des formations présentes à la Coupe de France, Still.

Le choc AS Monaco Lyon en direct live sur France 3 : Regarder la Coupe de France et les matchs de l’ASSE, du PSG, de l’OL et de l’ASM en streaming

Alors que le PSG n’a de cesse de briller, son nouveau match de Coupe de France ; après cette superbe victoire sur Rennes, six buts à un, se déroule face à la formation de Guingamp. Net avantage pour le PSG, d’autant que la formation qui ambitionne de récupérer son titre de champion d’ici la fin de saison évolue à domicile devant son public. Certes, Guingamp avait réussi à s’imposer face au PSG, mais c’était dans son stade et en 2016 déjà. Depuis, deux rencontres entre les deux formations, et deux nettes victoires du PSG, 3-0 et 4-0. Enfin, la soirée se termine avec le déplacement de l’OL du côté de l’AS Monaco, soit le choc le plus important de ces 16es de finale de la Coupe de France de football. Alors que les deux équipes se tiennent la main en championnat, il est difficile de les départager. L’on préférera alors se baser sur l’historique des confrontations, et l’on soulignera que sur les quatre dernières rencontres, l’OL se sera imposé à trois reprises, pour un succès de l’ASM.

Le choc AS Monaco Lyon est à voir en direct live sur France 3, dès 21 heures ce 24 janvier. Vous pouvez également regarder la Coupe de France et les matchs de l’ASSE, du PSG, de l’OL et de l’ASM en streaming sur Internet, tout au long de la soirée.