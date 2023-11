Le football avec le match amical France Allemagne à regarder en direct à la télévision sur TF1 > Ce soir, les joueurs de l’équipe de France poursuive leur série de matchs amicaux et se retrouvent, une nouvelle fois, face à la formation Allemande, à l’origine de bien des soucis pour l’équipe de France. Il est possible de regarder le match France Allemagne en direct sur TF1, dès 20 heures 45 ce mardi 14 novembre.

Pour l’équipe de France, qui aura terminé à la première place de son groupe de qualification à la prochaine Coupe du Monde de football 2018 qui se déroulera en Russie, il est question d’affronter l’Allemagne, une brillante nation du football et qui aura fait sensation dans son groupe de qualification. Certes, le groupe de l’Allemagne semblait bien moins relevé que celui de la France sur le papier, mais le constat est clair, dix matchs, dix victoires, et pas moins de 43 buts d’inscrits, pour seulement quatre d’encaissés. L’Allemagne sera d’ailleurs la meilleure formation des qualifications Européennes, en s’imposant comme la seule équipe à n’avoir jamais connu autre chose que des victoires.

Comment regarder le match France Allemagne en direct sur TF1 en vidéo : Replay et streaming buts des Bleus, score et résultat

Pourtant, le dernier match de l’Allemagne ; un match amical face à l’Angleterre vendredi dernier, montrera une formation Allemand plus en retrait que lors des qualifications. Pour l’Allemagne, il était alors impossible de prendre l’Angleterre à défaut, et le match se soldera sur un triste zéro partout. Pour l’équipe de France, en revanche, le match face au Pays de Galles se montrera clairement à la faveur des Bleus, jamais réellement inquiété lors de la rencontre. Face à des adversaires très en retrait ; aussi bien physiquement que techniquement, l’équipe de France n’aura pas eu de mal à s’adjuger une belle victoire, deux buts à rien. L’heure est donc à la confirmation face à une formation Allemande qui aura terminée à la première place de son groupe, mais qui connaîtra un passage à vide certain face à l’Angleterre. Enfin, soulignons que la dernière victoire de l’Allemagne sur la France remonte à 2014, lors de la Coupe du Monde au Brésil (1-0).

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match France Allemagne en direct, sachez que la retransmission se fait sur TF1 en vidéo, à partir de 20 heures 45 ce 14 novembre. Le replay et le streaming des buts des Bleus, avec le score et le résultat sont également à voir sur Internet, une fois le match terminé.

