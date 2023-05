Voir l’étape du Tour d’Italie en vidéo live direct : Replay étape Giro, vainqueur et classement > En s’affichant comme la deuxième plus grande course cycliste à étapes ; juste derrière le Tour de France, le Tour d’Italie se permet d’offrir un spectacle convaincant, et cette nouvelle édition se veut déjà folle.

Voilà maintenant deux semaines que le Tour d’Italie aura offert son commencement. Si l’on retrouvait bien souvent des étapes que l’on pourra qualifier de faciles, voici que les aspects plus compliqués se dévoilent pour les coureurs ambitieux de s’imposer au terme de ce rendez-vous.

Si les premières étapes pouvaient alors apparaître comme une bonne mise en jambes, il était temps de se plonger dans les étapes les plus intéressantes, celles qui parviendront à bousculer un classement qui s’établissait alors doucement. À l’entame de la dernière ligne droite, les grimpeurs seront aux anges, puisque de très nombreuses difficultés se présenteront pour les coureurs.

Depuis le début du Tour d’Italie, l’on pourra déjà souligner les nombreux vainqueurs différents et les différents coups d’éclat qui ont ponctué le Giro jusqu’à présent. D’ailleurs, et fait important jusqu’à la 11e étape, jamais un coureur n’aura réussi à s’imposer à deux reprises, en dehors de Fernando Gaviria, vainqueur de la 3e et 5e étape du Tour d’Italie.

Voir la 14e étape du Tour d’Italie Castellania Oropa en vidéo live direct : Replay étape Giro, vainqueur et classement

Dès lors, il était également très difficile de se projeter réellement en avant, puisque le classement général se voulait encore assez serré. Toujours à l’issue de la 11e étape, le leader du classement ; Tom Dumoulin, ne possédait alors que 2 minutes 23 secondes d’avance sur Nairo Quintana, l’un des principaux favoris de cette nouvelle édition du Giro.

Il est possible de voir la 14e étape du Tour d’Italie entre Castellania et Oropa en vidéo live direct sur la chaîne L’Équipe. Le replay de l’étape du Giro, avec le vainqueur et le classement seront également à voir sur Internet.

Nouvelle étape aujourd’hui pour le Tour d’Italie, et étape assez intéressante. En effet, cette 14e étape du Tour d’Italie, qui se déroule de Castellania à Oropa, propose un tracé relativement court, mais avec un final relevé et très attendu, une arrivée au sommet redoutée par certains coureurs, alors conscients que le Tour d’Italie va prendre une toute autre tournure.

Longue de 131 kilomètres, cette 14e étape du Tour d’Italie entre Castellania et Oropa se veut entièrement plate, avant de connaître une longue ascension de plus de 11 kilomètres. Pour réussir à s’imposer, chercher une victoire et prendre une option sur le sacre, il va falloir se montrer le plus fort sur cette pente qui affiche une moyenne de 6,2 %.