La Flèche Wallonne en direct : Replay vidéo Classique cyclisme, résultat, classement et vainqueur > Moment très attendu par les nombreux amateurs de cyclisme, la Classique de cyclisme ; La Flèche Wallonne, parvient à réserver son lot de surprises. Pour s’imposer ici, il faut se montrer fort et constant dans ses efforts, un fait qui n’est que trop bien reconnu.

Désormais historique, la Classique de La Flèche Wallonne est une course d’une journée, qui vient se disputer en Belgique lors du printemps. Avec une première édition lancée en 1936, La Flèche Wallonne aura très rapidement marqué les esprits, notamment pour sa plus grande difficulté, que les coureurs se doivent de franchir à trois reprises.

Avant de revenir sur cette dernière et sur le parcours plus en détails, l’on notera que La Flèche Wallonne s’inscrit parfaitement dans la lignée des courses difficiles, et forme, avec l’Amstel Gold Race et Liège Bastogne Liège, un véritable temps fort du cyclisme, essentiellement réservé aux puncheurs.

Lorsque l’on regarde le palmarès de plus près ; notamment les vainqueurs et résultats de La Flèche Wallonne ces dernières années, l’on ne peut passer à côté du triplé incroyable qu’aura effectué Alejandro Valverde.

Ce dernier, alors qu’il obtiendra une victoire ; magnifique, en 2014, 2015 et 2016, deviendra le seul coureur de l’histoire à remporter La Flèche Wallonne à trois reprises consécutives, si l’on fait abstraction de MArcel Kint, triple vainqueur également, mais en 1943, 1944 et 1945.

Grâce à sa nouvelle victoire acquise l'an passé, Alejandro Valverde parviendra alors à gravir les marches pour inscrire son nom dans l'histoire.

Grâce à sa nouvelle victoire acquise l’an passé, Alejandro Valverde parviendra alors à gravir les marches pour inscrire son nom dans l’histoire. En effet, et en rajoutant son succès de 2006, il sera devenu le seul coureur cycliste à atteindre la barre des quatre succès sur la Flèche Wallonne, un bien bel exploit donc.

Mais si la Flèche Wallonne est si crainte ; mais également si appréciée, cela vient surtout de son parcours, une ode à la difficulté, et parvenant à faire frémir les coureurs les mieux entraînés. Certes, l’on ne retrouve pas vraiment de secteurs pavés ; qui restent la marque de fabrique d’une autre Classique, mais son parcours, long de 200,5 kilomètres, propose l’ascension du Mur de Huy, pas moins de trois fois.

Cette montée est alors décisive pour la fin de la course, puisque, outre une sublime arrivée en altitude, l’on observera une pente plus que raide par endroits, avec des pourcentages atteignant facilement les 22 % ; de quoi en décourager certains.