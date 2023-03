Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Liège Bastogne Liège, Tour de Romandie : Programme des principales épreuves de Cyclisme > Alors que les premiers mois de l’année ont déjà offert ribambelle de courses d’un jour ou de courses à étapes très renommées dans le monde du cyclisme, le mois à venir offre également son lot de spectacles.

Car oui, pour tout amateur de cyclisme qui se respecte, il est bon de surveiller un maximum d’évènements, notamment pour découvrir les ambitions d’un ou plusieurs coureurs en particulier. Dès lors, et avant les plus grands Tours cyclistes de l’année, certains évènements permettent un incroyable entraînement.

Début avril, l’on peut alors retrouver le Tour des Flandres (2 avril) ; qui fait partie des Monuments du cyclisme (d’autres sont aussi disputés ce même mois). Ici, il est question d’une course d’une journée, mais à la difficulté incroyable ! En plus de se démarquer en offrant des secteurs pavés ; tout comme le Paris-Roubaix, une semaine plus tard, le Tour des Flandres affiche des ascensions à faire pâlir les plus grands Tours de cyclisme, puisque ces derniers, outre posséder la difficulté d’afficher des pourcentages parfois incroyables et d’êtres au nombre de 18, sont, pour certains, recouverts de pavés. Vous aurez alors rapidement compris que le Tour des Flandres est un des évènements les plus attendus début avril, et sur lequel nous reviendrons en temps voulu.

S’en suit la Classique du Paris-Roubaix, se déroulant une semaine seulement après le Tour des Flandres. Même constat que pour le Tour des Flandres, le Paris-Roubaix affiche des secteurs pavés parfois inquiétants pour les coureurs, mais dispose de bien moins nombreuses difficultés. En revanche, le Paris-Roubaix reste, et restera à jamais, comme l’une des plus anciennes courses cyclistes, avec une première édition en 1896.

Le 16 avril prochain, les amateurs de cyclisme pourront voir la nouvelle édition de l’Asmtel Gold Race, la 52e. Lors de cette folle journée, l’on retiendra notamment la montée du Cauberg, qu’il faudra effectuer quatre fois, sur des routes parfois très sinueuses.

Seulement trois jours plus tard, le programme des principales épreuves de Cyclisme vient s’étoffer avec La Flèche Wallonne, une nouvelle course d’un jour qui affiche des difficultés notables. Ainsi, l’on retiendra surtout que neuf côtes sont au programme du jour, et que certaines sont très redoutées ; impossible, alors, de ne pas souligner le Mur de Huy que les coureurs devront affronter à trois reprises, avec des pourcentages moyens atteignant 9,6 %.

S’en suit alors une nouvelle Classique de cyclisme immanquable, la fameuse Liège Bastogne Liège. Si cette course à fait sensation au fil des années, c’est bien grâce à un parcours très relevé, ou le manque de préparation des coureurs pourrait compter une victoire. Là aussi, certains cols référencés font froid dans le dos, comme la côte de Saint-Roch et ses 11,2 %, ou encore la côte de la Roche aux Faucons, et ses 11 % de moyenne sur 1,3 kilomètre.

Enfin, le mois d’avril se terminera essentiellement avec tous les regards tournés vers le Tour de Romandie, se disputant en Suisse du 25 au 30 avril prochain. Course à étapes par excellence, le Tour de Romandie propose des tracés pour les goûts, mais l’on retiendra surtout les deux étapes qui offrent une arrivée en altitude, de quoi espérer de belles bagarres et, pour les coureurs, de connaître un bel entraînement avant de se diriger vers le Tour d’Italie, dès le 5 mai.