Comment voir les vidéos du marathon de Tokyo : Résultat et classement course à pied > Au fil des années, les différents marathons à travers le monde ont réussi à s’imposer dans les l’esprit des sportifs, mais aussi des amoureux de sports. Que l’on soit participant ou une partie du public, un marathon est bien souvent un grand évènement.

S’il existe des petits marathons sans réelle prétention, d’autres, en revanche, rivalisent d’idées incroyables pour se parfaire une réputation acquise au fil des années. Entre courses dans des paysages enchanteurs, rivalités intenses pour établir un record mondial sur des pistes plates et accessibles, ou encore tenter de se surpasser dans des marathons possédant un tracé assez cassé, il y en a pour tous les goûts. Sur le papier, le marathon de Tokyo fait partie de ces grands, désireux d’attirer un nombre de participants incroyable et à la renommée mondiale.

Créé en 2007 seulement, le marathon de Tokyo a réussi, en moins de dix ans, à s’inscrire au calendrier des courses à pied immanquables, celles qui retiennent l’attention de tous les habitants, et qui attirent les regards de la planète entière.

Comment voir les vidéos du marathon de Tokyo : Résultat et classement course à pied

Son succès permettra d’ailleurs au marathon de Tokyo, de s’inscrire, depuis 2013, au World Marathon Majors, une compétition bien à part, qui regroupe les marathons majeurs, ceux à ne clairement pas manquer.

Comment voir les vidéos du marathon de Tokyo : Résultat et classement course à pied

Si vous cherchez comment voir les vidéos du marathon de Tokyo, sachez que la NBC devait retransmettre les images de la course à pied en direct à la télévision, mais, notamment à cause du décalage horaire avec Tokyo, il sera plus simple de connaître le résultat et le classement de la course à pied du marathon de Tokyo sur Internet, tout au long de la journée.

Ainsi, si l’on désire voir les vidéos du marathon de Tokyo, l’on pourra en profiter ; outre pour connaître le résultat et le classement de la course à pied, pour découvrir des lieux emblématiques de la ville de Tokyo, puisque le marathon emprunte un tracé parcourant quelques-uns des lieux et rues mythiques.

Alors que le départ est donné à la mairie de Tokyo, les participants passeront par le Palais Impérial de Tokyo, le Parc Hibiya, par Shinagawa ou encore Asakusa, avant de finir au Tokyo Big Sight, lieu de l’arrivée du marathon de Tokyo.